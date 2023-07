La vice-présidente américaine Kamala Harris a condamné jeudi toute tentative de prise de pouvoir par la force au Niger et a exprimé sa profonde inquiétude à ce sujet lors d'un appel avec le président nigérian Bola Tinubu, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, était toujours détenu dans le palais présidentiel jeudi après-midi et l'on ignorait qui avait pris les rênes du pays, après que des soldats eurent déclaré mercredi soir un coup d'État militaire.

La France, ancienne puissance coloniale du pays, le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO et les États-Unis ont appelé à la libération immédiate de M. Bazoum et au retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a également déclaré que l'ordre constitutionnel devait être rétabli.

"Le vice-président a fermement condamné toute tentative de prise de pouvoir par la force au Niger et a souligné que notre coopération substantielle avec le gouvernement nigérien dépendait de l'engagement continu du Niger à respecter les normes démocratiques", a déclaré la Maison Blanche jeudi.

Les États-Unis affirment avoir dépensé environ 500 millions de dollars depuis 2012 pour aider le Niger à renforcer sa sécurité.

M. Harris et le président nigérian se sont engagés à "défendre la démocratie" en Afrique de l'Ouest et au Sahel, selon la Maison Blanche.

Le coup d'État du Niger est le septième en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale depuis 2020 et pourrait avoir de graves conséquences pour les progrès démocratiques et la lutte contre l'insurrection des militants djihadistes dans la région, où le Niger est un allié clé de l'Occident.

Lors de cet appel, M. Harris a également exprimé son soutien aux mesures prises par M. Tinubu pour réformer l'économie nigériane, notamment en mettant fin à la subvention des carburants et en unifiant les taux de change des devises étrangères, a indiqué la Maison-Blanche.