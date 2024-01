La victoire dans le New Hampshire masque la faiblesse de Trump auprès des modérés et des indépendants

La victoire de Donald Trump dans les primaires républicaines du New Hampshire mardi masque une faiblesse auprès des indépendants et des électeurs modérés qui pourrait être un signe d'avertissement pour son affrontement probable lors des élections générales contre le démocrate Joe Biden, selon les données des sondages de sortie des urnes et les analystes.

Le statut de l'ancien président en tant que favori pour obtenir l'investiture de son parti a été renforcé par sa victoire contre sa seule rivale restante, son ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley. Toutefois, il ne devrait remporter qu'environ la moitié des voix. Certains segments importants de l'électorat semblaient ne pas apprécier M. Trump - dont les partisans ont attaqué le Capitole le 6 janvier 2021 - et favorisaient Mme Haley, selon les premiers sondages effectués par Edison Research dans le New Hampshire à la sortie des bureaux de vote. Quelque 35 % des électeurs du New Hampshire se considèrent comme des modérés ou des libéraux - le type d'électeurs qui sera déterminant lors de l'élection générale de novembre. Seul un électeur sur cinq a choisi M. Trump, les trois quarts d'entre eux ayant voté pour Mme Haley, selon les résultats des sondages de sortie des urnes, qui étaient encore en cours d'actualisation. Il est vrai que les primaires du New Hampshire étaient également ouvertes aux électeurs non inscrits dans l'un ou l'autre parti, ce qui a incité certains électeurs démocrates à y participer. Néanmoins, deux consultants politiques interrogés par Reuters ont décelé des signes d'alerte pour M. Trump dans les sondages de sortie des urnes. "La coalition de Trump est statique et prévisible. Sa base est trop petite pour gagner une élection présidentielle", a déclaré Chuck Coughlin, stratège républicain basé en Arizona, qui a examiné les données. Selon M. Coughlin, le meilleur espoir de M. Trump dans un affrontement en novembre contre Mme Biden serait le manque d'enthousiasme des démocrates et des électeurs non affiliés. Les élections présidentielles américaines sont largement déterminées par une demi-douzaine d'États clés, ce qui donne une influence considérable aux indépendants et aux modérés. M. Trump a également fait piètre figure parmi les diplômés de l'enseignement supérieur, n'obtenant que 39 % de leur soutien, contre 58 % pour Mme Haley. La faiblesse de M. Trump est particulièrement prononcée chez les femmes diplômées de l'enseignement supérieur (36 %). Certes, les électeurs diplômés de l'enseignement supérieur représentaient une part plus importante des électeurs dans les primaires républicaines que dans l'ensemble du pays lors de l'élection de 2020 - environ la moitié des électeurs de mardi contre environ 40 % en 2020. Le New Hampshire, un petit État du nord-est à majorité blanche qui a voté démocrate lors des dernières élections présidentielles, n'est pas nécessairement représentatif des "swing states" ou des États-Unis dans leur ensemble. Néanmoins, Joe Trippi, stratège démocrate, a déclaré que le sondage à la sortie des urnes confirmait que le ciblage des indépendants et des républicains modérés devait être un élément clé de la stratégie de M. Biden face à M. Trump. La décision de la Cour suprême des États-Unis en 2022 d'éliminer le droit à l'avortement à l'échelle nationale pourrait les avoir encore plus détournés de M. Trump, a ajouté M. Trippi. M. Biden espère également améliorer sa propre popularité, qui a atteint le mois dernier son niveau le plus bas depuis le début de sa présidence, selon un sondage Reuters/Ipsos, l'économie demeurant la question la plus importante pour les Américains. Les démocrates craignent également que les candidatures de tiers ne détournent les voix de M. Biden dans des États clés.