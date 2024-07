La Banque du Japon prépare le terrain pour une ère de hausses régulières des taux d'intérêt en revendiquant la victoire dans sa longue bataille contre la déflation, selon des sources et des analystes, dans le cadre d'une révision majeure de la politique passée qui fait un clin d'œil à des changements significatifs dans le comportement des consommateurs.

Les résultats mettraient en évidence la façon dont la banque centrale tire un trait sur la stimulation monétaire radicale de l'ancien gouverneur Haruhiko Kuroda, et crée un nouveau récit pour annoncer un retour à une politique plus conventionnelle qui cible les taux d'intérêt à court terme.

La BOJ a déclaré que cette étude, qui est le projet phare du gouverneur Kazuo Ueda et qui examine les avantages et les inconvénients des mesures d'assouplissement monétaire prises au cours des 25 dernières années, n'aura pas d'incidence sur la politique monétaire future.

Mais le résultat, qui n'a pas encore été publié dans son intégralité, présentera un changement de paradigme pour les idées de la banque centrale en matière d'inflation.

"La BOJ utilise l'idée de l'évolution de la norme sociale japonaise pour étayer sa projection selon laquelle l'inflation atteindra durablement 2 % dans les années à venir - une condition préalable à la hausse des taux", a déclaré Nobuyasu Atago, ancien fonctionnaire de la BOJ et actuellement économiste en chef à l'Institut de recherche économique de Rakuten Securities.

Deux sources au fait des réflexions de la BOJ ont déclaré que cette révision aiderait la banque centrale à démontrer que l'économie japonaise peut supporter l'impact d'une augmentation régulière des taux d'intérêt actuellement proches de zéro.

"Le message clé est que la norme déflationniste du Japon a changé", a déclaré l'une des sources. "Il s'agit essentiellement de dire que le Japon est prêt pour des taux d'intérêt plus élevés.

Dans le cadre du plan de relance "bazooka" de Kuroda déployé en 2013, la BOJ a cherché à choquer le public pour le sortir d'une mentalité déflationniste en imprimant massivement de l'argent et en atteignant son objectif d'inflation de 2 % en deux ans environ.

Ce que l'expérience n'a pas réussi à faire a finalement été accompli par des facteurs externes tels que les contraintes d'approvisionnement causées par la pandémie et la guerre en Ukraine, qui ont fait grimper les coûts d'importation et ont maintenu l'inflation au-dessus de 2 % pendant bien plus de deux ans.

Aujourd'hui, la banque centrale met en avant les changements de comportement des ménages et des entreprises pour expliquer pourquoi, selon les termes du gouverneur adjoint Shinichi Uchida, "cette fois-ci est différente" dans la lutte prolongée du Japon contre la déflation.

Le Japon est sur le point d'éradiquer une "norme déflationniste", c'est-à-dire la perception qu'ont les ménages et les entreprises que les prix et les salaires n'augmenteront pas beaucoup, a déclaré M. Uchida dans un discours prononcé le 27 mai, décrivant les changements sur le marché du travail comme étant structurels et irréversibles.

En effet, bien que les perceptions du public soient mitigées, les consommateurs japonais semblent se débarrasser d'une idée bien ancrée, établie après la récession des années 1990, selon laquelle les prix n'augmenteraient plus jamais.

Aki Kuramoto, employée de bureau âgée de 55 ans et mère de deux enfants, s'apprête à vivre une époque où les prix ne cesseront d'augmenter.

"Je pense que l'inflation va durer un certain temps et que les prix des produits vont encore augmenter", dit-elle en faisant ses courses dans un supermarché de Tokyo. "Nous devons nous y préparer.

SE PRÉPARER AU CHANGEMENT

Le point de vue de M. Uchida sur les perceptions inflationnistes, qui a passé la majeure partie de sa carrière de banquier central à lutter contre une stagnation économique prolongée, reflète l'idée générale de l'examen concernant les changements structurels de l'économie, ont déclaré les sources.

Après des décennies de croissance stagnante ou négative, l'inflation de base est restée au-dessus de l'objectif de 2 % de la BOJ pendant plus de deux ans et a atteint 2,6 % en juin.

L'époque où les entreprises pouvaient embaucher des travailleurs avec une croissance des salaires proche de zéro est révolue. Face à l'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre due au vieillissement rapide de la population, les entreprises japonaises ont procédé cette année aux plus fortes hausses de salaires depuis trois décennies.

"Il est devenu beaucoup plus facile pour les entreprises d'augmenter leurs prix", a déclaré Yoshiki Shinke, économiste en chef à l'Institut de recherche sur la vie de Dai-ichi. "La poursuite de cette tendance dépendra de la vigueur de la consommation.

L'étude met également en lumière les effets secondaires des mesures de relance antérieures. Dans plusieurs études menées dans le cadre de l'examen, la BOJ a indiqué que la rentabilité des institutions financières avait fortement chuté au cours des 25 dernières années, les marges ayant été affectées par la faiblesse prolongée des taux d'intérêt.

L'examen de la BOJ ne conduira pas à une modification de son objectif d'inflation de 2 %, ni de son cadre politique qui combine une évaluation de son scénario économique de base avec celle des risques financiers.

Mais elle reflète la détermination de la banque à ramener les taux à court terme à des niveaux qui ne freinent ni ne stimulent la croissance, ce qui, selon les analystes, devrait se situer entre 0,5 % et 1,5 %.

Alors que les résultats complets de l'examen ne seront pas publiés avant la fin de l'année, certaines des conclusions déjà publiées soulignent les progrès réalisés par le Japon dans la mise en place d'un cycle dans lequel les prix plus élevés poussent les salaires à la hausse - une condition préalable à des hausses de taux.

Une enquête menée auprès de 2 509 entreprises et publiée en mai a montré que nombre d'entre elles considèrent qu'une économie où les prix et les salaires augmentent est plus favorable qu'une économie où les deux stagnent.

Junya Oyama, 56 ans, employé d'un fabricant d'électronique, a déclaré que, même si les hausses de salaire n'ont pas suivi l'augmentation générale des prix, l'inflation reste pour lui tolérable.

"Les jeunes pourraient avoir du mal à faire face à la hausse des prix, mais celle-ci ne me pose pas de problème et reste dans une fourchette acceptable.