La victoire électorale aux Philippines ramène Marcos au pouvoir, et la polarisation

Marcos, plus connu sous le nom de "Bongbong", a battu sa rivale Leni Robredo pour devenir le premier candidat de l'histoire récente à remporter la majorité aux élections présidentielles philippines, marquant ainsi un retour fracassant du fils et homonyme d'un dictateur déchu, qui a duré des décennies.

Marcos s'est exilé à Hawaï avec sa famille lors du soulèvement populaire de 1986 qui a mis fin au règne autocratique de 20 ans de son père. Il a siégé au Congrès et au Sénat depuis son retour aux Philippines en 1991.

La victoire écrasante de Marcos aux élections de lundi semblait certaine lorsque les premiers résultats d'un vote non officiel ont afflué et qu'avec 95 % des bulletins éligibles comptés, il avait plus de 30 millions de voix, soit le double de celles de Robredo.

Un résultat officiel est attendu vers la fin du mois.

Marcos a refusé de célébrer, proposant à la place ce qu'il a appelé une déclaration de gratitude.

"Il y a des milliers d'entre vous, des volontaires, des groupes parallèles, des dirigeants politiques qui ont jeté leur dévolu sur nous parce que nous croyons en notre message d'unité", a-t-il déclaré, debout à côté d'un drapeau national, dans des propos diffusés sur Facebook.

"Toute entreprise aussi importante que celle-ci n'implique pas une seule personne, elle implique de très, très nombreuses personnes travaillant de très, très nombreuses manières différentes."

Bien que Marcos, 64 ans, ait fait campagne sur une plateforme d'unité, les analystes politiques affirment que sa présidence a peu de chances de favoriser cela, malgré l'énorme marge de victoire.

Parmi les millions d'électeurs de Robredo, beaucoup sont furieux de ce qu'ils considèrent comme une tentative effrontée de l'ancienne première famille disgraciée d'utiliser sa maîtrise des médias sociaux pour réinventer les récits historiques de son temps au pouvoir.

Des milliers d'opposants à Marcos senior ont été persécutés pendant la brutale période de loi martiale de 1972 à 1981, et le nom de la famille est devenu synonyme de pillage, de copinage et de vie extravagante, avec la disparition de milliards de dollars de la richesse de l'État.

La famille Marcos a nié tout acte répréhensible et nombre de ses partisans, blogueurs et influenceurs de médias sociaux affirment que les récits historiques sont déformés.

UNE IMAGE DÉTESTABLE

Le groupe de défense des droits de l'homme Karapatan a appelé les Philippins à rejeter la nouvelle présidence Marcos, qui, selon lui, est construite sur des mensonges et de la désinformation "pour désodoriser l'image détestable des Marcos".

"Marcos Jr n'a pas reconnu publiquement les crimes de son père et le rôle de sa famille, en tant que bénéficiaires directs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Marcos Jr continue de cracher sur les tombes et les souffrances endurées par toutes les victimes de la loi martiale de Marcos en feignant l'ignorance sur les nombreuses atrocités documentées."

Marcos, qui a fui les débats et les interviews pendant la campagne, a récemment fait l'éloge de son père en le qualifiant de génie et d'homme d'État, mais a également été irrité par les questions sur l'époque de la loi martiale.

Alors que le décompte des voix montrait l'ampleur de la victoire de Marcos, Mme Robredo a dit à ses partisans de poursuivre leur combat pour la vérité jusqu'aux prochaines élections.

"Il a fallu du temps pour construire les structures du mensonge. Nous avons le temps et l'opportunité de les combattre et de les démanteler", a-t-elle déclaré.

Marcos a donné peu d'indices sur la piste de campagne sur ce que serait son programme politique, mais on s'attend à ce qu'il suive de près le président sortant Rodrigo Duterte, qui a visé de grands travaux d'infrastructure, des liens étroits avec la Chine et une forte croissance. Le style de leadership dur de Duterte lui a valu un grand soutien.

Aries Arugay, professeur de sciences politiques, a déclaré que Marcos a beaucoup à faire pour prouver qu'il est sincère quant à l'unité.

"Cette polarisation se produira de toute façon", a-t-il déclaré.

"Sous une présidence Marcos, elle deviendra peut-être plus pernicieuse car je ne pense pas que le slogan de l'unité sera mis en œuvre, c'est-à-dire tendre la main à l'autre camp."

"Ce sera difficile à vendre parce que ce n'est pas crédible".