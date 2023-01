La vie n'est plus rose au Lac Rose du Sénégal après les inondations

Des inondations extrêmes ont contaminé le lac de 3 km² il y a cinq mois, faisant virer ses célèbres eaux au vert et menaçant des milliers de personnes qui en dépendent pour leur subsistance.

Officiellement connu sous le nom de lac Retba, la forte salinité du lac et son microbiome rare ont longtemps favorisé la prolifération d'une algue qui lui donnait une couleur rosée, ce qui en faisait l'une des attractions les plus visitées du pays d'Afrique de l'Ouest et était envisagé comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Tout a changé en septembre dernier lorsque des pluies torrentielles se sont abattues sur la capitale Dakar, située à 30 kilomètres de là, et ont entraîné les eaux de crue vers le lac, creusant un large canal dans sa rive. Le déluge a emporté d'innombrables monticules de sel soigneusement entretenus et a submergé les étals des vendeurs de bibelots et autres entreprises touristiques perchées sur le rivage.

"C'est la première fois que nous voyons autant d'eau couler ici", a déclaré Ba à Reuters le mois dernier, alors que lui et d'autres personnes taillaient à la pioche un tas de sel à côté du lac.

À proximité, le nouveau canal large a craché de l'eau brun-vert dans le lac dont la rive était parsemée de poissons morts.

L'inondation a détruit 7 000 tonnes de sel d'une valeur d'environ 420 millions de francs CFA (696 000 $), selon l'association des extracteurs de sel du lac Retba. Ba craint maintenant que la composition modifiée du lac ne rende impossible toute nouvelle récolte.

"Ce qui s'est passé est sans précédent", a-t-il déclaré, alors que des vagues couleur de boue clapotaient sur le rivage derrière lui.

Les saliculteurs font partie des 3 000 personnes qui vivaient du lac. Les bateliers et les vendeurs de souvenirs craignent également pour leur avenir si les eaux ne retrouvent pas leur célèbre teinte.

"C'est la couleur rose qui attirait les visiteurs", a déclaré Abdou Dieng, qui a ouvert un petit camping et une entreprise de location de bateaux à côté du lac en 2019 pour aider à payer ses frais d'école d'art. Aujourd'hui, le camping est sous l'eau.

C'est la haute saison touristique au Sénégal et le ton rose du lac est habituellement particulièrement vibrant de fin janvier à début mars pendant la saison sèche, mais Dieng et d'autres ont attendu en vain à côté de leurs bateaux roses à fond plat.

"La sursalinisation de l'eau a également permis aux visiteurs de flotter sur le dessus du lac comme dans la mer Morte. Actuellement, nous n'avons aucun client", a déclaré Dieng.

L'afflux continu d'eau chargée de sédiments pourrait modifier définitivement l'écosystème inhabituel du lac, a déclaré à Reuters l'hydrologue Cheikh Youm.

"Les éléments qui y vivent et qui sont responsables de la couleur rose sont liés à cet environnement extrême. Si l'environnement est dilué, ces éléments disparaîtront", a-t-il déclaré.

"Cela reviendrait à signer l'arrêt de mort du lac".

Les eaux de crue se retirent lentement autour du marché de souvenirs et d'artisanat du lac, mais les vendeurs sont toujours inquiets.

"Nous n'avons vraiment aucun espoir que cet endroit redevienne comme avant", a déclaré Ndeye Thiam. Elle vendait des sacs, des éventails et des bibelots depuis une ligne d'étals au bord du lac, mais il y avait peu de visiteurs autour d'elle pour lui faire des affaires.

(1 $ = 603,2800 francs CFA)