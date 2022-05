La vigueur des ménages américains pourrait prolonger la lutte de la Fed contre l'inflation

Le récent plongeon des cours boursiers - une source de richesse des ménages qui a élargi son influence à tous les niveaux de revenus ces dernières années - pourrait éventuellement contribuer à adoucir la consommation, mais les rapports de cette semaine sur l'endettement des ménages, les conditions financières et l'inflation n'ont guère donné l'impression que les consommateurs sont proches d'un point de rupture.

Les données sur l'inflation pour le mois d'avril publiées mercredi par le département du travail ont mis en évidence l'énigme de la Fed. Comme prévu, la croissance globale des prix à la consommation a sensiblement diminué par rapport au rythme le plus élevé depuis 2005 enregistré en mars, mais pas autant que prévu. Et sous le capot se cachent de nouvelles indications de pressions inflationnistes qui se maintiennent dans des domaines clés comme les loyers et les voyages.

"Il s'agit d'une autre surprise d'inflation à la hausse qui suggère que la décélération va être laborieusement lente", a déclaré Seema Shah, stratège en chef chez Principal Global Investors.

Les données de la Fed de New York de mardi ont montré que si le niveau d'endettement des ménages a atteint un nouveau record au premier trimestre, il n'y a pas encore de preuve que les ménages soient tendus.

Il y a eu une légère augmentation des ménages dans les premiers stades de délinquance, mais le niveau reste "très bas par rapport aux normes historiques", a déclaré la Fed de New York. De plus, les niveaux de stress lié à l'endettement plus important - tels que les nouvelles faillites ou les procédures de recouvrement de dettes - sont les plus bas depuis qu'elle a commencé à collecter les données en 1999.

Plusieurs responsables de la Fed ont fait remarquer qu'ils surveillaient de près les bilans des ménages afin d'évaluer combien de temps encore les Américains peuvent rester à flot.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lundi qu'il s'attendait à plus de preuves que les bilans des ménages étaient en train d'être dépensés. "Il y a une possibilité que l'économie ait maintenant été poussée vers un équilibre de pression plus élevé qu'auparavant. Et si c'est le cas, alors nous aurons encore plus de travail à faire" pour faire baisser l'inflation, a-t-il dit.

Alors que la production américaine globale s'est contractée au premier trimestre - en grande partie à cause de facteurs techniques liés à la gestion des stocks des entreprises - peu de signes sont évidents ailleurs d'un relâchement de l'activité, au niveau des consommateurs en particulier.

Le dernier instantané de Bank of America sur les dépenses et le bien-être financier des consommateurs, glané à partir de leur base de données de 67 millions de clients consommateurs et petites entreprises, a montré que le montant dépensé à l'aide de cartes de crédit et de débit dépasse l'inflation. Les dépenses par carte de crédit et de débit ont augmenté de 13 % en avril d'une année sur l'autre, tandis que les dépenses globales par carte par ménage étaient de 23,7 % supérieures aux niveaux d'avant la pandémie.

Davantage d'Américains voyagent également. Mardi, le nombre de visiteurs ayant franchi les points de contrôle de la Transportation Security Administration n'a diminué que de 15 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques, contre 40 % le même jour il y a un an. Les sites touristiques comme Las Vegas voient les visiteurs et les dépenses rebondir.

La Fed a augmenté les taux d'intérêt dans l'espoir de pouvoir freiner la demande "excessive" et de ralentir l'inflation sans nécessairement forcer l'économie à se contracter réellement, comme cela a souvent été le cas lorsque la banque centrale a resserré le crédit.

La Fed observe pour voir "comment nos politiques commencent à se répercuter. Voyons-nous la demande se retirer dans des espaces importants ?", a déclaré mardi soir Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta. Jusqu'à présent, "nous ne voyons pas cela. La demande est super forte."

Toutefois, M. Bostic a déclaré que la demande pourrait également se tasser rapidement, car les familles s'adaptent à la hausse des prix et voient également leur patrimoine ébranlé par ce qu'il a appelé les changements "incroyablement rapides et incroyablement robustes" sur les marchés financiers ces dernières semaines, avec la chute des indices boursiers et obligataires.

Tout comme la solidité des bilans des ménages et des entreprises peut rendre plus difficile pour la Fed d'influer sur le comportement des dépenses, l'exposition croissante des ménages aux marchés d'investissement peut renforcer l'"effet de richesse" de la politique monétaire, car la baisse de la valeur des actifs entraîne une diminution de la consommation et une prise de décision plus prudente.

"L'idée que les prix des actifs alimentent directement le comportement des consommateurs est de plus en plus répandue", a déclaré Roger Aliaga-Diaz, économiste en chef pour les Amériques chez le géant de l'investissement Vanguard, qui a estimé que les milliers de milliards de dollars de richesse anéantis au cours des dernières semaines pourraient déjà représenter une baisse d'un point de pourcentage de la croissance économique américaine.

"Je suis sûr qu'ils comptent sur cet impact", a-t-il déclaré.