La ville allemande de Braunschweig choisit Veolia pour sa concession de production d'énergie

Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE), à travers sa filiale BS|Energy, s’est vue attribuer les concessions des réseaux électriques et gaziers de la ville de Braunschweig, en Allemagne. À compter du 1er janvier 2021, BS|Energy assurera l’exploitation des réseaux électriques et gaziers de la ville pour une période de 20 ans et un chiffre d’affaires cumulé estimé à 2,6 milliards d’euros.

Dans le cadre de ce contrat, attribué suite à un appel d’offres, environ 500 employés exploiteront plus de 2960 km de réseau électrique et 1140 km de réseau gazier de la ville. Veolia assurera ainsi l’exploitation en toute sécurité des réseaux électriques et gaziers, de manière à garantir l’efficacité des systèmes et proposer aux usagers des tarifs abordables, des services performants et un grand confort d’utilisation, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Outre l’exploitation, le contrat de concession comprend la construction, l’entretien et l’ingénierie de gestion du réseau.

La gestion du réseau comprend la modernisation des réseaux d’électricité et de gaz sur la base de concepts décentralisés d’approvisionnement et de voisinage, l’intégration de centrales d’énergie renouvelable et, côté réseau, le développement de l’électromobilité dans la ville de Braunschweig. BS|Energy assurera l’approvisionnement en électricité et en gaz au meilleur prix et consolidera sa présence sur les supports numériques afin d’interagir de façon plus fluide avec ses clients. BS|ENERGY s’est également engagé à mettre en œuvre un concept de maintenance de pointe, incluant des solutions logicielles comme la simulation d’actifs. En matière de technologie de réseaux, BS|ENERGY développera des réseaux intelligents et contribuera à des projets de R&D axés sur les solutions power-to-X qui contribuent à la transition énergétique de l’Allemagne.

S’agissant de sa propre consommation d’énergie, BS|ENERGY procédera à des audits réguliers et mettra en place un système de gestion de l’énergie lui permettant d’optimiser encore son efficacité. Pour promouvoir la mobilité électronique, BS|ENERGY s’engage à investir sur la période 2021 à 2026 dans l’infrastructure de recharge de la ville de Braunschweig. BS|ENERGY a également l’intention d’augmenter le nombre de véhicules utilisant des carburants alternatifs (électricité, gaz et hybrides) afin d’atteindre les 100 % de son parc de véhicules d’entreprise utilisés pour l’exploitation du réseau.

Les contrats des réseaux d’électricité et de gaz affichent des chiffres d’affaires respectifs annuels moyens de 100 millions d’euros pour l’électricité et de 30 millions d’euros pour le gaz. Le chiffre d’affaires total cumulé sur la durée du contrat s’élève à environ 2,6 milliards d’euros.

...

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191016005984/fr/