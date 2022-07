La ville chinoise de Shenzhen s'engage à "mobiliser toutes les ressources" pour endiguer la propagation du COVID

Shenzhen, qui compte près de 18 millions d'habitants, a signalé 22 nouveaux cas de transmission locale pour mercredi, le nombre de cas quotidiens étant en augmentation par rapport aux chiffres du début du mois.

Bien que le nombre de cas reste négligeable par rapport aux normes mondiales, cette lente augmentation a poussé les autorités de Shenzhen à renforcer leur vigilance, afin de se conformer à la politique du "zéro dynamique" du gouvernement central, qui consiste à contenir les épidémies dès leur apparition.

Shenzhen n'a pas ordonné de fermeture générale des entreprises ni de restrictions sévères des déplacements des personnes, mais a scellé les complexes résidentiels et les bâtiments identifiés comme étant à haut risque. Les responsables ont été invités à mieux cibler leurs mesures de lutte contre le virus afin d'éviter de perturber inutilement l'économie.

Meng Fanli, chef du Parti communiste de la ville, a déclaré que Shenzhen "mobilisera toutes les ressources et adoptera toutes les mesures pour éliminer rapidement le risque de propagation communautaire dans les zones clés, couper résolument les chaînes de transmission et contenir l'épidémie aussi vite que possible".

Dans une déclaration publiée mercredi en fin de journée, Meng a également averti que le gouvernement de la ville tiendrait sévèrement pour responsables les fonctionnaires dont la négligence entraînerait la propagation du virus.

Sur les 22 infections locales recensées mercredi, 13 ont été découvertes dans le district de Nanshan à Shenzhen, où se trouvent les géants de la technologie Tencent et DJI.

En mars, lorsque le nombre de cas a commencé à augmenter, Shenzhen a adopté une semaine de "vie lente", au cours de laquelle les résidents ont subi plusieurs séries de tests et sont restés en grande partie chez eux, un membre de chaque foyer étant autorisé à sortir tous les quelques jours pour se procurer des produits de première nécessité.

Il s'agit de l'un des plus courts lockdowns parmi les villes touchées par le COVID dont la population dépasse les 10 millions d'habitants, et plus doux que celui de Wuhan en 2020.

Les bus et les métros de Shenzhen ont été fermés et les entreprises non essentielles ont été arrêtées, tandis que les employés ont été priés de travailler à domicile ou dans des campus fermés.

En incluant les cas de Shenzhen, la Chine continentale a signalé 826 nouveaux cas locaux de COVID pour le 20 juillet, dont 148 étaient symptomatiques et 678 asymptomatiques, a indiqué jeudi la Commission nationale de la santé.

Dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays, deux autres districts, avec une population totale de plus d'un million d'habitants, ont suspendu divers lieux de divertissement, suite à des restrictions similaires de COVID annoncées lundi dans deux districts comptant plus de 2 millions d'habitants.

Il n'y a pas eu de nouveau décès, ce qui laisse le nombre de décès dans le pays à 5 226.

Au 20 juillet, la Chine continentale avait confirmé 228 180 cas présentant des symptômes - y compris les cas locaux et ceux parmi les voyageurs internationaux - depuis que la pandémie a frappé pour la première fois en décembre 2019.