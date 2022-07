La ville chinoise de Wuhan ferme certains commerces et transports suite à de nouveaux cas de COVID

La Chine, fortement investie dans sa politique de "COVID zéro dynamique", s'appuie sur des tests de masse, une restriction rapide de l'activité commerciale et des déplacements des personnes et une quarantaine stricte des cas pour empêcher les grappes naissantes de s'étendre.

Cette stratégie a permis à Wuhan et à d'autres régions du pays de contenir le nombre de cas, mais les fermetures sévères pendant les grandes épidémies et la crainte d'éventuelles restrictions répétées à chaque fois que de nouveaux cas sont signalés ont ébranlé l'économie, la confiance des entreprises et la volonté des gens de voyager.

Le district de Jiangxia à Wuhan, qui compte plus de 900 000 habitants, a déclaré que ses principales zones urbaines doivent entrer dans une restriction de trois jours à partir de mercredi, au cours de laquelle il interdira de nombreux événements de grands groupes et les repas dans les restaurants, fermera divers lieux de divertissement publics, des marchés de produits agricoles et de petites cliniques et suspendra les services de bus et de métro.

Elle a également demandé aux résidents de ne pas quitter la région pendant ces trois jours et a encouragé les voyageurs à éviter d'y entrer.

L'ordre a été donné rapidement après que les autorités de Jiangxia aient déclaré, tard dans la journée de mardi, qu'elles avaient détecté deux cas lors des campagnes de dépistage régulières et en avaient trouvé deux autres lors du dépistage des personnes ayant été en contact étroit avec l'infection.