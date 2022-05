La ville chinoise de Zhaoqing assouplit les règles pour soutenir les flux de trésorerie des promoteurs immobiliers

Les analystes ont déclaré que la ville de troisième rang de la province de Guangdong, avec une population de 4,1 millions d'habitants, est la première en Chine à introduire des directives visant spécifiquement à aider les liquidités des promoteurs immobiliers, une mesure que d'autres villes pourraient suivre.

Malgré les assurances répétées des responsables politiques et des régulateurs chinois pour soutenir le secteur immobilier, les promoteurs ont déclaré que l'accès au financement restait difficile et que de nombreuses autorités gouvernementales locales étaient réticentes à assouplir les règles.

Dans une annonce officielle cette semaine, l'autorité du logement de Zhaoqing a déclaré que les régulateurs locaux devraient débloquer des fonds "de manière appropriée" à partir de comptes séquestres pour les promoteurs confrontés à une pénurie de liquidités à court terme, afin de s'assurer qu'ils disposent d'un capital suffisant pour achever la construction du projet.

Elle a également déclaré que les promoteurs dont la situation financière est plus solide pourraient réduire le montant requis pour les comptes séquestres afin d'atténuer les pressions financières.

Faisant écho aux promesses des principaux décideurs politiques, la ville a exhorté les institutions financières à soutenir les besoins de financement "raisonnables" des promoteurs.

"Nous pensons que ces mesures, si elles sont mises en œuvre, sont utiles aux promoteurs immobiliers, surtout que c'est la première fois que nous voyons des mesures visant ... les promoteurs immobiliers à problèmes", a déclaré Raymond Cheng, responsable de la recherche sur la Chine chez CGS-CIMB Securities, dans une note. "Nous nous attendons à ce que d'autres villes locales suivent le mouvement."

Jusqu'à présent cette année, plus de 100 villes ont introduit des mesures d'assouplissement de la réglementation afin de soutenir le marché immobilier, mais la plupart des mesures se sont concentrées sur la stimulation de la demande d'achat de logements via des réductions des taux hypothécaires, des acomptes moins élevés et des subventions.

Reuters a rapporté au début de l'année que la Chine était en train de rédiger des règles à l'échelle nationale pour permettre aux promoteurs immobiliers d'accéder plus facilement aux fonds de prévente détenus sur des comptes séquestres, corrigeant ainsi un "durcissement excessif" qui s'était produit au niveau des villes ou des comtés.