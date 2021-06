La ville de Moscou rend obligatoire la vaccination contre le COVID-19 pour certains salariés

MOSCOU, 16 juin (Reuters) - Les autorités de Moscou vont rendre obligatoire la vaccination contre le COVID-19 pour 60% des salariés du secteur des services, selon un décret publié mercredi, alors que le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus continue d'augmenter dans la capitale russe.

Le maire de Moscou, Sergeï Sobianine, a également exhorté la population à se faire vacciner dans le but de réduire le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la maladie. (Gleb Stolyarov et Maria Kiselyova, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)