La ville de New York ouvre un abri de tentes pour des centaines d'hommes migrants

Le Humanitarian Emergency Response and Relief Center situé sur Randall's Island, à l'est de Manhattan, sera le foyer temporaire de 500 hommes migrants célibataires arrivés dans la ville après leur long voyage qui a commencé au Venezuela et dans d'autres endroits au sud de la frontière américaine.

"L'histoire de ce pays a toujours été liée à l'accueil de ceux qui fuient le mal", a déclaré le maire de New York, Eric Adams, dans une vidéo mercredi au sujet de l'installation.

"La ville de New York a toujours été un modèle sur la manière d'utiliser efficacement notre infrastructure pour faire face à une crise et s'assurer que nous traitons les gens de manière humaine et c'est ce que nous avons fait", a-t-il ajouté.

La nécessité de cette installation intervient alors que la ville la plus peuplée des États-Unis continue de recevoir des bus remplis de migrants en provenance du Texas et d'autres États du sud, dans le cadre d'une campagne très médiatisée menée par les gouverneurs pour mettre en lumière les passages record à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Il y a deux semaines, Adams a déclaré l'état d'urgence en réponse à l'afflux, affirmant que la ville avait reçu plus de 17 000 migrants depuis avril.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui brigue un troisième mandat lors des élections américaines de mi-mandat en novembre, a transporté plus de 3 000 migrants vers New York, tandis qu'El Paso, qui se trouve de l'autre côté de la frontière avec Juarez, au Mexique, a transporté environ 7 000 migrants vers New York depuis fin août.

Les responsables de la ville ont déclaré mardi, lors d'une conférence de presse, que l'installation comprendrait une salle à manger, des douches, des machines à laver et des téléphones que les migrants peuvent utiliser pour se connecter avec leurs proches.

"Nous avions besoin d'un type d'opération différent qui nous donne le temps et l'espace nécessaires pour accueillir les gens, leur fournir un repas chaud, une douche, un endroit où dormir et comprendre leurs besoins médicaux", a déclaré Zach Iscol, commissaire à la gestion des urgences.