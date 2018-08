La ville de New York plafonne le nombre de licences Uber et Lyft

(Répétition du titre)

8 août (Reuters) - Le conseil municipal de la ville de New York a voté en faveur du plafonnement pendant un an du nombre de licences accordés à des véhicules proposant des services avec chauffeur (VTC), freinant ainsi les ambitions de groupes tels qu'Uber et Lyft, qui tirent une bonne partie de leurs revenus de la plus grande zone métropolitaine aux Etats-Unis.

Première grande municipalité à prendre une telle mesure, New York entend par là faire diminuer le nombre d'embouteillages et endiguer une vague de suicides observée parmi les chauffeurs des taxis jaunes traditionnels, qui subissent une chute de leurs revenus du fait de la concurrence des VTC.

"Cette mesure va cesser l'afflux de voitures contribuant aux embouteillages (...)", déclare dans un communiqué le maire de New York Bill de Blasio.

Le nombre de VTC circulant dans la ville est passé de 12.600 en 2015 à quelque 80.000 cette année, selon des données de la ville. Le nombre de taxis jaunes s'élève à 14.000. (John Herskovitz au Texas et Heather Somerville à San Francisco, Benoit Van Overstraeten pour le service français)