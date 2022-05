La ville de Shanghai, enfermée, trouve de nouveaux cas, brisant la série de "zéro COVID".

Le centre commercial de 25 millions d'habitants, qui en est à sa septième semaine de confinement, a lentement permis à un plus grand nombre de personnes de sortir de chez elles ces derniers jours, de nombreux complexes résidentiels délivrant des laissez-passer pour de brèves promenades ou des déplacements au supermarché.

Mais dans un signe des défis de la politique chinoise du "zéro COVID" - en désaccord avec la reprise de la vie normale dans le reste du monde - les autorités de Qingpu à Shanghai ont déclaré vendredi qu'elles avaient bouclé et désinfecté plusieurs endroits et testé plus de 250 000 résidents après avoir découvert trois cas.

Un autre district, Hongkou, a ordonné vendredi après-midi à tous les magasins de fermer et aux résidents de rester chez eux jusqu'à dimanche au moins, car il prévoit de procéder à des tests de masse. Il n'a pas précisé pourquoi il avait pris cette mesure.

"Notre district va procéder à trois séries consécutives de tests PCR pour tout le monde", ont déclaré les autorités de Hongkou, qui compte plus de 750 000 habitants, sur son compte officiel WeChat.

"Pendant ce dépistage, tous les supermarchés, les magasins ayant pignon sur rue doivent cesser leurs activités, chacun ne doit pas quitter son domicile."

Plus tôt dans la journée de vendredi, d'autres responsables de Shanghai ont déclaré que les étapes de la réouverture progressive de Shanghai se poursuivaient, les parcs de banlieue devant ouvrir à partir de dimanche. D'autres parcs pourraient ouvrir à partir de juin s'ils remplissent certaines conditions, mais les installations de loisirs dans les parcs resteront fermées.

Un plan de réouverture de quatre lignes de métro à partir de dimanche reste également sur les rails, a déclaré le gouvernement de la ville.

Pékin, la capitale chinoise de 22 millions d'habitants, s'efforce de mettre fin à l'épidémie depuis la fin avril, malgré d'importantes restrictions de mouvement, de nombreux résidents travaillant à domicile et une série de magasins et de lieux fermés.

Mais le nombre de cas quotidiens est resté de l'ordre de quelques dizaines, sans exploser comme l'a fait l'épidémie de Shanghai. Pékin a signalé 62 nouvelles infections au COVID pour le 19 mai, contre 55 le jour précédent.

Dans le plus grand quartier de la capitale, Chaoyang, un terrain de football populaire auprès des enfants était enchaîné, couvert de bobines de fil barbelé et de panneaux indiquant "Temporairement fermé pendant l'épidémie".

Non loin de là, de jeunes couples se sont brièvement perchés au bord d'un canal en ce qui est l'un des jours non officiels de la Saint-Valentin en Chine, avant que le personnel de sécurité ne s'approche avec un haut-parleur portant un message rappelant aux gens de ne pas se rassembler.

NOUVEAU NORMAL

Vendredi, Shanghai a annoncé un large déclin économique en avril, avec de nombreuses usines fermées et des consommateurs bloqués chez eux. La production industrielle de la ville a reculé de 61,5 % par rapport à l'année dernière, soit la plus forte baisse mensuelle depuis 2011.

Les ventes au détail ont plongé de 48,3 %, ce qui est nettement supérieur à la baisse de 11,1 % enregistrée à l'échelle nationale, et les ventes immobilières par surface de plancher ont chuté de 88 %, selon un calcul de Reuters.

La Chambre de commerce européenne en Chine a averti cette semaine que de nombreuses entreprises et personnes "considéraient sérieusement leur présence en Chine", même si ce mois-ci la situation du COVID à Shanghai et plus largement en Chine s'est améliorée.

Les analystes de Gavekal Dragonomics estiment que moins de 5 % des villes chinoises signalent désormais des infections, contre un quart fin mars.

De nombreuses villes ont mis en place des contrôles aux frontières municipales, effectuent des tests de masse fréquents et surveillent et isolent les nouvelles infections, notamment en verrouillant les bâtiments.

"Cette nouvelle normalité devrait permettre aux chaînes d'approvisionnement manufacturières de reprendre progressivement un fonctionnement normal, mais continuera de peser sur la consommation, le secteur des services et les petites entreprises", ont écrit les analystes de Gavekal dans une obligation.

BAISSE DES TAUX

Certains signes montrent que l'économie a réagi à l'assouplissement des contrôles en mai après la contraction d'avril.

Le débit quotidien de conteneurs dans les ports de Shanghai a presque retrouvé les niveaux de l'année dernière, tandis que le débit de fret aérien et le trafic de véhicules de fret ont rebondi à environ deux tiers des volumes de 2021.

Bien qu'elles soient toujours en baisse de 21 % par rapport à l'année dernière, les ventes de voitures au détail ont bondi de 27 % au cours de la première moitié de mai par rapport à la même période en avril, selon les données.

Le yuan chinois semblait prêt à réaliser son plus grand gain hebdomadaire depuis un an, mettant fin à six semaines consécutives de pertes. Les actions ont également augmenté.

Les décideurs politiques ont promis davantage de mesures de relance budgétaire et monétaire pour aider l'économie.

La Chine a réduit son taux de référence pour les prêts hypothécaires d'une marge plus importante que prévu lors de son fixing de mai vendredi, une deuxième réduction cette année, alors que le gouvernement vise à relancer la demande de crédit.

L'immobilier et les industries connexes telles que la construction représentent plus d'un quart de l'économie et étaient en récession même avant les blocages. Une campagne menée par les autorités pour réduire les dettes élevées s'est transformée en une crise de liquidités l'année dernière pour certains grands promoteurs, entraînant des défauts d'obligations et la mise en attente de projets, ce qui a déstabilisé les marchés financiers mondiaux.

Xing Zhaopeng, stratège principal pour la Chine chez ANZ, a prédit un nouvel assouplissement, en disant : "Les décideurs politiques pourraient avoir atteint un consensus sur l'opportunité de relancer le secteur immobilier."