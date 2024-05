La ville hôte suédoise de Malmö s'est préparée à la grande finale de l'Eurovision samedi, l'excitation se mêlant à la tension due aux menaces accrues en matière de sécurité et aux protestations politiques concernant la participation d'Israël.

La 68e édition du concours de la chanson, qui se veut toujours apolitique, se déroule dans le contexte de la campagne militaire israélienne dévastatrice à Gaza, déclenchée par l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Festival de kitsch et de chansons éphémères, le concours a été propulsé dans l'arène du conflit politique avec des manifestants, en ligne et dans les rues de Malmö, appelant à l'exclusion d'Israël de la compétition.

Les bookmakers estiment que le Croate Baby Lasagna, de son vrai nom Marko Purisic, 28 ans, avec sa chanson "Rim Tim Tagi Dim", qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui quitte son foyer pour devenir un "garçon de la ville" avec de meilleures opportunités, est en tête de liste pour remporter le concours.

L'artiste israélienne Eden Golan, 20 ans, et sa chanson "Hurricane", se sont également qualifiées pour la finale de samedi.

La liste des favoris comprend également le rappeur et chanteur suisse Nemo, 24 ans, qui interprète "The Code", un morceau de batterie et de basse, d'opéra, de rap et de rock, qui raconte le voyage de Nemo à la découverte de lui-même en tant que personne non binaire.

Parmi les autres pays figurant sur la liste des parieurs, citons la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Ukraine et l'Irlande, tandis que les données de streaming de Spotify laissent entrevoir une chance pour le pays hôte, la Suède.

Le concours Eurovision de la chanson, le plus grand événement musical en direct au monde, aurait attiré quelque 100 000 visiteurs à Malmö, la troisième ville de Suède, tandis que des millions d'autres personnes en Europe et ailleurs suivraient la retransmission.

Les organisateurs de l'Eurovision ont résisté aux appels à l'exclusion d'Israël en raison de sa campagne militaire à Gaza, arguant que le concours est apolitique, bien qu'ils aient exigé qu'Israël modifie les paroles de sa chanson, initialement intitulée "October Rain", afin de supprimer ce qu'ils considèrent comme des références à l'attentat du 7 octobre.

Les paroles ont été modifiées, ce qui a permis à Israël de participer. Mme Golan décrit sa chanson comme une ballade puissante qui décrit une personne traversant une tempête d'émotions.

Des huées ont été entendues dans le public avant, pendant et après la prestation de Mme Golan lors de la demi-finale de jeudi, mais aussi des applaudissements et des drapeaux israéliens agités, selon un journaliste de Reuters présent dans la salle.

Dans le centre de Malmö, plus de 10 000 militants pro-palestiniens, dont l'activiste climatique Greta Thunberg, ont organisé une manifestation non violente dans les heures précédant la demi-finale, brandissant des drapeaux palestiniens et criant "boycottez Israël".

Un groupe plus restreint de partisans pro-israéliens, dont des membres de la communauté juive de Malmö, a également organisé une manifestation pacifique dans la ville, défendant Mme Golan et son droit à participer au concours.

D'autres manifestations sont prévues samedi et devraient à nouveau attirer des milliers de manifestants. La ville accueillera également un festival de musique alternative qui se présente comme le "concours de chansons sans génocide".

Les manifestants se sont plaints d'une politique de deux poids deux mesures, la Russie ayant été exclue de l'Eurovision en 2022 par l'Union européenne de radio-télévision (UER) après que plusieurs radiodiffuseurs eurent appelé à l'expulsion du pays à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Les 26 participants à la grande finale de samedi comprennent 10 personnes issues de chacune des deux demi-finales de la semaine dernière, ainsi que les cinq grands pays - la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne - et le pays hôte, la Suède.

"Bien sûr, les gens veulent exprimer leurs propres opinions et ce genre de choses. Mais pour nous, vous savez, c'est juste un rêve et un honneur de participer à l'Eurovision", a déclaré à Reuters Marcus Gunnarsen, du duo Marcus & Martinus qui représente la Suède.

"Nous ne nous sommes donc pas trop concentrés là-dessus et nous savons que l'Eurovision a pour but d'unir les gens, de faire la fête et de passer un bon moment ensemble.

Le groupe suédois ABBA a remporté l'Eurovision il y a 50 ans cette année.