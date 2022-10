La violence en Cisjordanie brûle à l'approche des élections israéliennes

Après des années de calme relatif, plus de 100 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués cette année, la plupart depuis fin mars lors d'une répression faisant suite à une série d'attaques de rue mortelles perpétrées par des Palestiniens en Israël, qui ont fait 19 morts.

Pas plus tard que le week-end dernier, quatre adolescents palestiniens et un soldat israélien de 18 ans ont été tués dans des incidents distincts.

"La situation en Cisjordanie est pire qu'elle ne l'a été depuis de nombreuses années", a déclaré Ibrahim Ramadan, le gouverneur de l'Autorité palestinienne de Naplouse, qui a affirmé qu'il y avait une rupture totale de confiance de la part des jeunes hommes radicalisés par les confrontations quotidiennes avec les troupes et les colons israéliens.

"Aujourd'hui, personne ne peut contrôler les militants dans la rue".

À l'approche des élections du 1er novembre, le Premier ministre Yair Lapid a soutenu une solution à deux États avec un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël, qui a pris le contrôle de la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967.

Mais avec l'expansion incessante des colonies israéliennes dans des zones au cœur de tout futur État, la foi en une solution politique a rarement semblé aussi lointaine parmi les Palestiniens dans les camps de réfugiés tentaculaires de villes comme Naplouse ou Jénine.

"Cette génération ne voit pas d'horizon politique", a déclaré Alaa Al-Nabulsi, dont le fils de 18 ans, Ibrahim Al-Nabulsi, a été tué lors d'une fusillade avec les forces israéliennes dans la vieille ville le 9 août, et dont le nom est devenu un cri de ralliement.

Pour la plupart des électeurs israéliens, principalement concentrés sur la flambée du coût de la vie, les sondages montrent que la question palestinienne est à peine un enjeu électoral, tandis que parmi les colons de Cisjordanie, des appels à une répression plus sévère sont lancés.

"Nous sommes au milieu d'une vague de terreur, courtoisie de l'Autorité palestinienne terroriste", a déclaré Yossi Dagan, chef du conseil régional de Samarie, lors d'une manifestation dimanche, après qu'une voiture ait été la cible de tirs dans une colonie près de Naplouse.

"Ce matin, c'était en Samarie et demain, ce sera partout en Israël", a-t-il déclaré, en utilisant un nom biblique parfois utilisé par les Israéliens pour désigner une zone de la Cisjordanie.

Les responsables israéliens reprochent à l'AP, qui exerce un pouvoir limité en Cisjordanie, de ne pas avoir réussi à contrôler des factions telles que le mouvement Jihad islamique lié à l'Iran, cible des 56 heures de frappes aériennes israéliennes sur Gaza en août.

L'AP, profondément impopulaire en Cisjordanie et sous la pression du Hamas, plus radical, affirme qu'elle a les mains liées par Israël et qu'elle ne peut empêcher la violence contre les Palestiniens par les colons qui bénéficient de la protection de l'armée.

AUCUN HORIZON POLITIQUE

De toute façon, bon nombre des combattants dont les portraits ornent la vieille ville et les camps de réfugiés n'avaient que peu de liens avec les factions établies et appartenaient plutôt à des groupes peu structurés portant des noms tels que la "Tanière des Lions", dont l'agenda n'est guère clair au-delà de l'hostilité à l'occupation israélienne.

Pour le moment, étant donné les divisions au sein de la direction palestinienne, peu s'attendent à une répétition des deux Intifadas, ou révoltes, des années 1980 et du début des années 2000, qui ont creusé le profond fossé entre Israël et les Palestiniens.

"Il n'y a pas d'infrastructure pour la résistance", a déclaré un vétéran du parti principal Fatah, qui a passé des années dans une prison israélienne. "Lors de la première Intifada, il y avait les universités, les syndicats, la société était prête pour cela."

La violence croissante a suscité l'alarme internationale, y compris de la part des États-Unis, l'allié le plus proche d'Israël. Mais il y a peu de signes de changement dans les positions des principaux partis israéliens sur la question palestinienne avant les élections.

Sans aucun signe d'une solution politique plus large au conflit, l'accent officiel est mis sur le contrôle, résumé dans l'expression utilisée pour décrire l'approche de l'armée : "tondre l'herbe".

"Quiconque veut mener des attaques par balles et tuer des civils israéliens est dans notre ligne de mire", a déclaré le ministre de la défense Benny Gantz la semaine dernière.