La vision du streaming repose sur les Beatles et Boba Fett alors que Disney publie ses résultats.

Une bonne performance contribuera grandement à restaurer la confiance dans le secteur, qui a souffert après que Netflix a annoncé une croissance plus faible que prévu au premier trimestre, effaçant ainsi une grande partie des gains boursiers de la société pendant la pandémie.

Disney devra atteindre ou dépasser les 8,5 millions de nouveaux abonnés qu'il devrait avoir attirés, selon les estimations de Factset. Cela porterait le total à environ 127 millions à la fin de l'année civile 2021, soit à peu près la moitié des objectifs de Disney pour 2024.

Il n'a attiré que 2,1 millions de nouveaux abonnés au cours de son quatrième trimestre fiscal, qui s'est terminé le 2 octobre, soit le moins depuis le lancement de Disney+ en novembre 2019, ce qui laisse présager un ralentissement du marché global. Le rapport de Netflix en janvier a souligné cette vision sombre et soulevé des questions sur la rentabilité à long terme de l'activité de streaming.

"Une préoccupation clé des investisseurs est la trajectoire de croissance de Disney+ et la capacité à atteindre les prévisions pour l'exercice 2024", a écrit Jessica Reif Ehrlich, analyste de Bank of America.

Au cours de son premier trimestre fiscal, Disney a sorti "Get Back", un documentaire avec des images inédites des Beatles travaillant ensemble en 1969, ainsi que la série "Hawkeye" et le premier épisode de "The Book of Boba Fett".

Disney a prévu d'atteindre 230 à 260 millions d'abonnés payants à Disney+ d'ici la fin de l'exercice 2024, orientation qu'il a réaffirmée en novembre.

Si l'activité de streaming de Disney est au centre des préoccupations, Ehrlich a déclaré à Reuters que les performances des parcs à thème de Disney, qui ont longtemps été un moteur des bénéfices de la société, pourraient être sur le point de rebondir.

"Nous avons entendu dire que la fréquentation était forte", a déclaré Ehrlich. "Nous savons qu'il y a une énorme demande refoulée".

Les revenus des parcs à thème devraient rebondir de 76 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars.

Ehrlich a cité Comcast Corp, dont la division des parcs à thème a connu le quatrième trimestre le plus rentable de l'histoire de NBCUniversal, comme un signe du retour de la demande. Elle prédit que la fréquentation de Disney sera forte au niveau national, alors que les parcs en dehors des États-Unis seront à la traîne.

Le studio de cinéma, cependant, reste affecté par le COVID et la réticence de certains à retourner dans les salles de cinéma. Les sorties du studio - dont le film d'animation Disney "Encanto", "West Side Story" de Steven Spielberg et "Eternals" de Marvel - ont rapporté 2,1 milliards de dollars au box-office américain et canadien, selon Comscore. C'est près de 10 fois plus que les 224,5 millions de dollars de billets vendus à la même période en 2020, lorsque la plupart des cinémas étaient fermés, mais moins que les 2,9 milliards de dollars de recettes de 2019.

"Ils ont eu un autre trimestre difficile", a déclaré Ehrlich. "Le COVID va et vient. Il n'a pas été vraiment propice à la fréquentation des salles de cinéma, sauf pour quelque chose qui se démarque vraiment, comme 'Spider-man'."

Les analystes estiment que Disney publiera un bénéfice de 63 cents par action pour le premier trimestre sur un revenu de 20,91 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.