La visite de Biden et McConnell au pont du Kentucky : une feuille de route pour la Maison-Blanche sous un Congrès divisé

Alors que les Républicains purs et durs sèment la zizanie à la Chambre des représentants en bloquant le reste du leader choisi par le parti, Kevin McCarthy, la visite de Biden et McConnell risque de peindre un contraste frappant - et c'est justement ce que les aides et les alliés de Biden espèrent.

Biden et McConnell, tous deux âgés de 80 ans, se rendront du côté du Kentucky du pont Brent Spence qui relie Covington et Cincinnati, dans l'Ohio, pour expliquer comment les fonds de la loi sur l'infrastructure d'un billion de dollars, adoptée par le Congrès avec un soutien bipartisan, seront utilisés pour réparer le passage encombré.

Les deux politiciens chevronnés ont leurs raisons politiques d'apparaître ensemble. McConnell veut être crédité par les électeurs de son État natal, le Kentucky, pour le projet de dépenses, tandis que Biden veut souligner les impacts sur le terrain de la collaboration des parlementaires.

La vice-présidente Kamala Harris et d'autres hauts responsables de l'administration se dispersent dans tout le pays pour des événements similaires dans les jours à venir.

Biden a bénéficié du contrôle démocrate du Congrès au cours de ses deux premières années de mandat. Mais après les élections de mi-mandat en novembre, les républicains qui contrôlent maintenant la Chambre prévoient d'essayer de bloquer son programme et de lancer des enquêtes sur sa famille et les membres de son cabinet.

C'est le contraire de ce que la Maison Blanche pense que les électeurs veulent.

Le succès inattendu des démocrates lors des derniers midterms montre que "le peuple américain a dit très fort et clairement qu'il voulait que nous nous rassemblions et que nous travaillions sur un terrain d'entente", a déclaré mercredi aux journalistes Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche.

La stratégie des assistants politiques de M. Biden pour les midterms de 2022 consistait à dépeindre le parti de l'opposition comme redevable à ses éléments les plus extrémistes encore attachés à l'héritage de l'ancien président républicain Donald Trump. Ils considèrent désormais cette campagne comme un exercice de simulation pour la campagne de réélection de Biden en 2024.

PAS UNE QUESTION D'AMITIÉ

M. Biden, qui a longtemps été sénateur démocrate du Delaware, a eu des divergences de vues marquées avec M. McConnell sur la politique économique et le rôle du gouvernement en Amérique. La décision de McConnell de refuser d'examiner la nomination de Merrick Garland à la Cour suprême par le président Barack Obama, alors que Biden était vice-président et McConnell leader de la majorité au Sénat, a été une source de tension.

Lundi, M. Biden a déclaré aux journalistes que si "nous sommes amis depuis longtemps", ce voyage n'a rien à voir avec sa relation avec M. McConnell.

"C'est un pont géant, mec. C'est beaucoup d'argent. C'est important", a-t-il déclaré.

Les deux hommes seront rejoints par le sénateur Sherrod Brown de l'Ohio, l'ancien sénateur de l'Ohio Rob Portman, le gouverneur du Kentucky Andy Beshear et le gouverneur de l'Ohio Mike DeWine.

La loi sur l'infrastructure de 2021 prévoit 27 milliards de dollars sur cinq ans pour réparer et remplacer des milliers de ponts vieillissants.

Quatre ponts mobiles traversant la rivière Calumet à Chicago (Illinois), le Gold Star Memorial Bridge à New London (Connecticut) et le célèbre Golden Gate Bridge à San Francisco (Californie) recevront également des fonds.

M. McConnell, du Kentucky, fait partie d'une poignée de républicains qui ont voté en faveur de la loi sur l'infrastructure, alors que de nombreux républicains de la Chambre, dont M. McCarthy, s'y sont opposés.