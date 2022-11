La visite de Lula à la COP27 est considérée comme un moyen de restaurer la crédibilité du Brésil en matière de climat.

Lula a battu le président de droite Jair Bolsonaro, qui a présidé à la destruction croissante de la forêt amazonienne et a refusé d'organiser le sommet sur le climat de 2019 initialement prévu au Brésil.

Lors de son premier voyage international après son élection le 31 octobre, Lula prévoit de prononcer un discours avec le message que "le Brésil est de retour" en tant que leader confronté au changement climatique, ont déclaré deux de ses conseillers à Reuters.

Le vaste plan de Lula promet de renforcer l'application des lois environnementales et de créer des emplois verts qui ne se font pas au détriment de la forêt tropicale. L'équipe de Lula a également travaillé pour décrocher une alliance pour la conservation de la jungle annoncée lundi entre les trois plus grandes nations de la forêt tropicale - le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo.

Trois diplomates brésiliens ont déclaré à Reuters que le pays était dans une position plus forte pour négocier lors des pourparlers de l'ONU, qui se tiennent cette année à Sharm el-Sheikh en Egypte, puisque les autres pays savent qu'ils auront bientôt un gouvernement Lula derrière eux.

"Maintenant, avec cette perspective d'une vision plus favorable de la question par le prochain gouvernement brésilien, nous serions encore plus habilités à interagir avec différents interlocuteurs", a déclaré un diplomate.

Les diplomates se sont exprimés sous couvert d'anonymat, car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Les positions de négociation du Brésil sont restées largement inchangées au cours des dernières décennies, quel que soit le président en place, et Lula est susceptible de formuler les mêmes demandes diplomatiques que son prédécesseur, ont déclaré les diplomates. Il s'agit notamment de faire pression pour que les nations riches qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre paient les nations pauvres pour les dommages historiques causés au climat.

La ministre colombienne de l'environnement, Susana Muhamad, a déclaré que l'élection de Lula permettrait de relancer la coopération régionale entre les nations de la forêt amazonienne pour lutter contre la déforestation, qui contribue fortement au changement climatique.

"Il existe un nouveau contexte politique en Amérique latine", a déclaré Mme Muhamad. "Nous devons travailler à une politique commune en Amazonie".

Elle a déclaré que la Colombie et son propre président nouvellement élu, Gustavo Petro, soutiennent la proposition de Lula d'organiser un sommet entre les pays d'Amazonie et les nations développées intéressées par la conservation.

Izabella Teixeira, conseillère environnementale de Lula, a déclaré qu'elle avait l'impression que l'humeur concernant le Brésil avait changé à la COP27 par rapport aux sommets précédents.

"Lorsque je viens à la COP et que je rencontre des gens après l'élection du président Lula, il y a de l'espoir", a-t-elle déclaré. "Les gens sont tellement heureux parce que le Brésil sera de retour".

Teixeira a déclaré que Lula avait reçu de nombreuses demandes de rencontres bilatérales, mais qu'aucune ne pouvait être rendue publique pour des raisons de sécurité. Une éventuelle rencontre avec la délégation américaine dirigée par l'envoyé pour le climat John Kerry est en cours de discussion.

Lula rencontrera également le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et a été invité à rencontrer le président égyptien Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, a-t-elle précisé.

La semaine dernière, des sources ont déclaré à Reuters que, lors de la COP27, Lula prévoit de proposer d'accueillir un futur sommet des Nations Unies sur le climat et d'annoncer la création d'une autorité nationale sur le climat chargée de superviser tous les travaux du gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique.

Lula prévoit également de travailler avec les gouvernements des États brésiliens pour lutter contre la déforestation. Sa première réunion de mercredi sera avec six gouverneurs d'État brésiliens de la région amazonienne qui sont également présents à la COP27, selon son programme public.

Jeudi, Lula rencontrera des groupes de la société civile brésilienne et des représentants indigènes. Il partira vendredi pour le Portugal.

Marina Silva, ancienne ministre de l'environnement sous Lula et conseillère pour sa campagne, a déclaré que sa venue à la COP montre la grande importance qu'il accorde au climat.

"Le grand message est sa présence ici", a-t-elle déclaré aux journalistes présents au sommet.