Alors que le drame de la mise en accusation de Donald Trump se déroule à New York, le président Joe Biden a poursuivi ses activités officielles en se rendant lundi dans l'État du Minnesota, dans le Midwest, pour parler de questions économiques.

M. Biden s'est rendu à Fridley, dans le Minnesota, pour discuter des infrastructures et des emplois manufacturiers, visiter une usine et vanter un nouvel engagement d'investissement d'un milliard de dollars de la part du fabricant de moteurs Cummins Inc.

À plus de 1 000 kilomètres de là, la ville de New York se préparait à la mise en accusation de son prédécesseur dans l'affaire des pots-de-vin versés à une star du porno avant l'élection de 2016.

Les journalistes se sont alignés devant la Trump Tower, la résidence de M. Trump à Manhattan, la police a érigé des barricades devant la salle d'audience où il doit être traduit en justice, et le club local des jeunes républicains s'est préparé à un rassemblement mardi.

À l'usine Cummins, M. Biden a déclaré à la foule que depuis son arrivée au pouvoir, plus de 12 millions d'emplois avaient été créés. "C'est plus d'emplois en deux ans qu'aucun président n'en a créé en quatre ans.

Il a également renouvelé son appel à augmenter les impôts des milliardaires. "Il s'agit simplement de payer sa juste part. Et il s'agit de réduire les subventions - pourquoi versons-nous des subventions aux compagnies pétrolières ?

M. Biden n'a fait référence à M. Trump que lorsqu'il s'est attribué le mérite d'avoir réduit le déficit de 1 000 milliards de dollars. "Le dernier homme à avoir occupé ce poste l'a creusé de 2 000 milliards de dollars", a déclaré le président.

Le contraste frappant entre les activités des deux rivaux potentiels pour la présidentielle de 2024 - le démocrate Biden et le républicain Trump - risque de devenir, dans les mois à venir, un écran divisé, une réalité choquante pour la scène politique américaine.

Si Joe Biden n'a pas encore officiellement déclaré qu'il se présentait pour un second mandat de quatre ans en 2024, sa candidature est pratiquement assurée et il ne semble pas qu'il y ait de concurrent sérieux.

Trump a annoncé en novembre dernier qu'il se représentait, et l'affaire des pots-de-vin devrait prendre au moins un an avant d'être jugée. Son inculpation s'est avérée être un coup de pouce à sa campagne de réélection, ramenant dans son orbite d'anciens partisans qui penchaient pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Cela signifie que la prochaine course à la présidence, qui devrait coûter plus d'un milliard de dollars en publicité et en campagne, pourrait opposer deux visions très différentes de l'Amérique masculine, blanche et plus âgée : Biden, 80 ans, et Trump, 76 ans. M. Biden a battu M. Trump en 2020 après s'être engagé à rétablir l'ordre à la suite du mandat chaotique de quatre ans de son rival.

Biden, ses assistants et les stratèges démocrates prévoient d'en dire le moins possible sur Trump en temps utile, et vanteront plutôt les plus de 1 000 milliards de dollars de nouveaux projets de loi d'investissement fédéraux soutenus par les démocrates et adoptés au cours des deux premières années de son mandat. Leur message principal aux électeurs est de donner quatre ans de plus à Biden pour "finir le travail".

Lorsque M. Trump se rendra demain au palais de justice du sud de Manhattan pour faire prendre ses empreintes digitales et sa photo et comparaître devant un juge, M. Biden rencontrera son conseil de conseillers scientifiques et technologiques.

M. Trump collecte des fonds à la suite de son inculpation. Sa campagne a d'ailleurs rapporté 4 millions de dollars en 24 heures. À un moment donné, il a diffusé une photo de lui avec une batte de baseball à côté d'une photo du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, qui a porté l'affaire devant les tribunaux.

Bien que la police new-yorkaise affirme n'avoir vu aucune menace crédible jusqu'à présent, l'insurrection meurtrière du 6 janvier est encore dans toutes les mémoires. Lundi, le maire de New York, Eric Adams, a averti les partisans de Trump que la ville n'était "pas un terrain de jeu [...] pour votre colère mal placée".