La visite du ministre allemand de l'économie en Chine cette semaine sera l'occasion pour la plus grande économie d'Europe de rechercher le consensus plutôt que la confrontation, ont déclaré les médias d'État chinois, dans un contexte de tensions commerciales avec l'Union européenne au sujet des véhicules électriques.

Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, arrivera à Pékin vendredi, alors que la Commission européenne envisage d'imposer des droits de douane élevés sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui a déclenché des contre-mesures de la part de la Chine et de vives critiques de la part des dirigeants chinois.

Rien que cette semaine, les constructeurs automobiles chinois ont exhorté Pékin à augmenter les droits de douane sur les voitures européennes à essence importées, en représailles à la décision de Bruxelles.

La visite de trois jours est considérée comme une occasion pour l'Allemagne de rechercher un consensus, ont déclaré certains experts, selon le tabloïd contrôlé par l'État chinois Global Times.

"Si l'Allemagne peut résoudre les conflits commerciaux potentiels entre la Chine et l'UE sans confrontation, elle pourrait fournir un nouveau modèle pour l'ordre économique mondial et la gouvernance, en particulier à un moment où l'Europe est confrontée à de multiples conflits", a déclaré un expert cité par le Global Times.

M. Habeck, qui s'est personnellement prononcé contre les tarifs douaniers punitifs en dernier recours, a déclaré que "la Chine est un partenaire indispensable pour relever les défis mondiaux".

Les relations avec la Chine sont devenues plus complexes, mais la deuxième économie mondiale est un partenaire important dans tous les domaines, a déclaré M. Habeck, cité par les médias d'État chinois.

Dès son arrivée à Pékin, M. Habeck devrait rencontrer les ambassadeurs de plusieurs pays de l'UE, avant de s'entretenir avec le premier ministre Li Qiang et d'autres responsables. Il rencontrera également le ministre de l'industrie, Jin Zhuanglong, et le ministre du commerce, Wang Wentao, avant de se rendre à Shanghai et à Hangzhou.

Dans un article d'opinion, le quotidien People's Daily écrit que l'UE est un partenaire commercial clé de la Chine et que les liens étroits entre la chaîne industrielle chinoise des VE et les fabricants européens, en particulier ceux d'Allemagne, signifient que les droits de douane pourraient avoir des répercussions négatives pour les deux parties.

Les négociations avec les responsables chinois en vue d'apaiser les tensions bilatérales pourraient également être considérées comme un test décisif, les mesures de protectionnisme commercial devenant un problème économique plus vaste à l'échelle mondiale, a ajouté la Commission. (Reportage de Bernard Orr ; Rédaction de Miral Fahmy)