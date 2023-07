Le chef de l'une des plus petites communautés catholiques du monde - la Mongolie, qui compte 1 450 membres - a déclaré lundi que la visite du pape François montrerait le chemin parcouru depuis que les habitants ont vu "ces drôles d'étrangers prier".

Le cardinal Giorgio Marengo, un Italien qui administre l'Église dans ce vaste pays frontalier de la Chine et de la Russie, a également déclaré que la visite du pape du 31 août au 4 septembre serait un baume pour un peuple qui a souffert de "70 ans de régime communiste sévère" jusqu'à la chute de l'Union soviétique au début des années 1990.

"La réaction de la communauté catholique et de l'ensemble de la communauté locale a été marquée par l'émerveillement, la joie et l'enthousiasme. L'importance et la signification de cette visite deviennent de plus en plus évidentes", a-t-il déclaré lors d'une conférence.

François, qui aime visiter des endroits où les catholiques sont minoritaires, passera tout son temps en Mongolie à Oulan-Bator, la capitale de ce vaste pays qui compte moins de catholiques que la plupart des églises paroissiales dans de nombreux endroits. La plus petite des neuf paroisses de Mongolie ne compte que 30 membres.

Le père Marengo, missionnaire en Mongolie depuis plus de 20 ans, se souvient de ses premières années.

"Nous avons construit deux gers", dit-il, en utilisant le mot mongol pour désigner une habitation circulaire portable ressemblant à une tente.

"Les habitants du quartier ont commencé à entrer et à observer ces drôles d'étrangers qui priaient (en mongol).

"Ils nous ont dit qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce ger", a-t-il ajouté.

M. Maregno n'a pas voulu s'étendre sur la signification politique de ce voyage, renvoyant les journalistes aux diplomates du Vatican.

Ce pays d'environ 3,3 millions d'habitants revêt une importance stratégique pour l'Église catholique romaine en raison de sa proximité avec la Chine, où le Vatican s'efforce d'améliorer la situation des catholiques.

La Mongolie, qui a fait partie de la Chine jusqu'en 1921, entretient de bonnes relations avec Pékin. Les diplomates estiment qu'elle pourrait servir d'intermédiaire avec la Chine.

Environ 60 % des Mongols se déclarent religieux. Parmi eux, 87,1 % sont bouddhistes, 5,4 % musulmans, 4,2 % chamanistes, 2,2 % chrétiens et 1,1 % adeptes d'autres religions, selon le département d'État américain.