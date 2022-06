La volatilité des crypto-monnaies fait perdre leur valeur à d'autres monnaies stables.

La capitalisation du marché des stablecoins avait chuté à 156,8 milliards de dollars jeudi, contre environ 181 milliards de dollars au début du mois de mai, selon les données de CoinGecko.

Tether, le plus grand stablecoin du monde, a brièvement chuté à 0,993 $ mercredi, bien qu'il ait rapidement retrouvé la parité avec le dollar.

"La capitalisation du marché des stablecoins va de pair avec le sentiment et la liquidité sur les marchés des crypto-monnaies, et il est légèrement inquiétant que l'USDT semble connaître une autre série de liquidations", a écrit le gestionnaire d'actifs numériques crypto IDEG dans une note.

Les marchés d'actifs numériques font face à une tempête parfaite, titubant après que le créancier de crypto Celsius ait gelé les retraits et les transferts entre comptes à la suite de la disparition le mois dernier du stablecoin terraUSD, ainsi que le resserrement mondial des conditions monétaires rendant les actifs plus risqués tels que les cryptomonnaies moins attrayants.

Les stablecoins sont des jetons crypto ancrés à la valeur d'actifs traditionnels tels que le dollar, et sont le principal moyen de déplacer des fonds à travers des jetons numériques ou en espèces en raison de leur moindre volatilité.

Ils sont également la cible des fonds qui arbitrent entre les échanges et les géographies, et tentent de parier sur les stablecoins qui sont cotés marginalement en dessous de la parité et qui regagnent leur parité.

Les inquiétudes concernant l'exposition de Tether à Celsius, ainsi que les préoccupations actuelles concernant ses actifs de réserve, lui ont fait perdre plus de 5 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours des 30 derniers jours.

"Il y a une certaine reconnaissance qu'ils (Tether) vont avoir quelques mauvais prêts à cause de Celsius", a déclaré Joseph Edwards, responsable de la stratégie financière de la société de crypto-monnaie Solrise Group.

Cependant, "la capitalisation boursière de Tether est toujours supérieure à 70 milliards de dollars et ces choses sont comme une goutte dans un océan", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Tether a déclaré que tout prêt à Celsius était surdimensionné et que les inquiétudes concernant la composition de ses réserves de papier commercial étaient alimentées par de "fausses rumeurs".

LES MONNAIES STABLES ALGORITHMIQUES ÉGALEMENT TOUCHÉES

Un certain nombre de stablecoins algorithmiques - qui, comme terraUSD, utilisent des mécanismes complexes pour contrôler l'offre de jetons et maintenir leur ancrage à l'actif sous-jacent - ont également été touchés.

USDD, le stablecoin algorithmique de la plateforme de contrats intelligents Tron et le neuvième stablecoin le plus important en termes de capitalisation boursière, a perdu son ancrage au dollar lundi, tombant à un moment donné à 0,96 $, car les vendeurs à découvert ont accumulé des positions extrêmes contre la cryptomonnaie, selon le chercheur CryptoCompare.

Le fondateur de Tron, Justin Sun, a promis de déployer plus de 2 milliards de dollars pour défendre l'ancrage du stablecoin.

"Je ne pense pas qu'ils puissent tenir ne serait-ce que 24 heures. Short squeeze is coming" a-t-il tweeté lundi. Sun n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La DAO de Tron, qui gère les réserves pour le stablecoin, a déclaré mercredi qu'elle retirerait 2,5 milliards de ses tokens tron de la bourse de crypto-monnaies Binance pour aider à soutenir l'USDD. Cependant, l'USDD n'a pas encore retrouvé son ancrage et s'échange à 0,976 $.

D'autres monnaies stables algorithmiques ont également été confrontées à des dé-pegings au cours des dernières semaines, notamment la monnaie stable Frax, qui s'est depuis redressée, et le Neutrino USD ,qui a chuté jusqu'à 0,93 $ mercredi et se négocie toujours sous le dollar à 0,966 $.

Malgré tout, ces stablecoins sont de taille bien inférieure à Tether, ou même à terraUSD à son apogée.

"Il y a encore des dépegs dans les monnaies stables algorithmiques, mais ceux-ci se répètent sans cesse... si quelque chose de mauvais devait leur arriver, cela ne représenterait pas une fracture pour l'écosystème comme l'aurait fait Tether", a déclaré Edwards.

L'un des gagnants potentiels de la tourmente actuelle est USD Coin, soutenu par des réserves de liquidités et d'obligations du Trésor américain, qui a vu sa capitalisation boursière grimper régulièrement de 52 milliards de dollars à plus de 54 milliards de dollars au cours du mois dernier, alors même que les autres monnaies stables étaient en difficulté.