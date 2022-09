La volatilité des options sur la livre sterling atteint son plus haut niveau depuis le vote du Brexit.

Le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, qui a dévoilé vendredi un "mini-budget" rempli de réductions d'impôts et de très peu de détails sur la manière dont le gouvernement les financerait, a réaffirmé ce week-end sa promesse de réduire les impôts et a ignoré l'impact des réactions à court terme du marché.

La volatilité implicite des options à trois mois pour la livre sterling a atteint un sommet intrajournalier de 19,785 % lundi, le plus haut depuis le résultat du vote du Brexit fin juin 2016, où elle a dépassé 22 %, selon les données de Refinitiv.

La livre a chuté contre le dollar de pas moins de 5 % plus tôt dans la journée pour atteindre un creux de 1,0372 $, le plus bas depuis la décimalisation au début des années 1970. Elle s'est ensuite redressée et est restée stable par rapport à la devise américaine à environ 1,0851 $, dans l'une de ses journées de négociation les plus volatiles depuis des années.