La volatilité des prix des denrées alimentaires a conduit la cenbanque indienne à manquer ses prévisions d'inflation - économistes

L'inflation a dépassé les projections trimestrielles de la RBI dans le rapport semestriel de politique monétaire (MPR) au cours de huit des dix derniers trimestres jusqu'en septembre, tandis que la hausse des prix de détail a dépassé la fourchette cible mandatée de 4 % à 6 % depuis janvier.

Les projections d'inflation de la RBI dans le MPR sont basées sur son modèle économique, mais les conditions climatiques extrêmes ont rendu la volatilité des prix alimentaires difficile à prévoir, ont déclaré les économistes.

Graphique : Projections de l'IPC de la banque centrale de l'Inde par rapport aux résultats réels

"Il y a des conditions météorologiques extrêmes au niveau mondial et national, ce qui cause vraiment beaucoup de volatilité aux denrées périssables", a déclaré Upasna Bhardwaj, économiste principal à la Kotak Mahindra Bank.

"Donc, dans cette mesure, il devient de plus en plus difficile de saisir l'inflation alimentaire au-delà du court terme immédiat."

"En Inde en particulier, la mousson a un rôle à jouer. Si les États producteurs de riz ne reçoivent pas des précipitations à la hauteur, cela peut faire augmenter l'inflation... et ce sont des choses difficiles à prévoir", a déclaré Disha Sahgal, économiste et responsable du risque pays chez ANZ.

L'inflation de détail de l'Inde s'est accélérée en septembre pour atteindre un sommet de 7,41 % sur cinq mois, selon des données publiées mercredi, alors que les prix annuels des denrées alimentaires ont grimpé à 8,60 %, un sommet sur deux ans, en raison de la hausse continue des prix des céréales.

Cependant, le comité de politique monétaire de la RBI prend en compte les pressions sur les prix à court terme lorsqu'il annonce ses projections trimestrielles, et les projections révisées par le MPC ont été plus proches des chiffres réels en raison des révisions constantes.

"Les pressions sur les prix dues à la guerre ainsi que les chocs d'offre intérieurs se sont avérés plus forts et plus persistants que prévu, de sorte que l'inflation réelle a dépassé les projections d'environ 100 points de base chacun au premier et au deuxième trimestre (de l'année fiscale 23)", a déclaré la RBI dans son dernier rapport de politique monétaire publié le 30 septembre.

Elle a ajouté qu'une grande partie de l'augmentation surprise provenait de l'inflation alimentaire en raison de facteurs mondiaux, tandis que la canicule et la dépréciation de la roupie étaient également responsables des erreurs de projection.

Graphique : Composantes de l'inflation indienne

Au cours des deux dernières années, des événements de type cygne noir comme la pandémie COVID-19 et la guerre Ukraine-Russie ont globalement rendu les prévisions mathématiques difficiles, ce qui a eu pour conséquence que l'inflation réelle a dépassé les prévisions, ont déclaré les économistes.

L'extrême volatilité a fait naître le besoin d'une refonte de la modélisation de l'inflation.

Il existe de nombreux modèles qui peuvent tenir compte de la volatilité comme celle observée dans les prix des denrées alimentaires cette année, a déclaré M. Bhardwaj de Kotak.

"Mais à un moment donné, un remaniement peut être nécessaire pour les rendre plus dynamiques."