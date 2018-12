Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face à ces incertitudes de court terme et en dépit d’une économie solide, Amplegest conserve une partie de cash dans le portefeuille de ses clients et reste concentré sur les sociétés de qualité. La volatilité devrait rester élevée dans les prochaines semaines et conduira la société de gestion à rester mobiles dans ses allocations.