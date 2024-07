Le bitcoin est toujours catégorisé dans les actifs hyper volatils. Et à juste titre, les devises numériques ont eu tendance à faire les montagnes russes ces dernières années. Mais quelle est la tendance de fond ? Zoom sur la volatilité du BTC.

Un bon nombre d’investisseurs ont tendance à fuir les crypto-actifs en raison de leur forte volatilité. En effet, la volatilité des crypto-actifs est nettement plus élevée que celle des classes d'actifs traditionnelles telles que les actions, les obligations et la plupart des matières premières. Au cours des trois derniers mois, la volatilité annualisée du bitcoin (BTC) et de l'ether (ETH) a été de l'ordre de 45 % à 50 %, alors que celle du S&P 500 était d'environ 15 %.

Comparaison de la volatilité de divers actifs

ETC Group

Une enquête de Fidelity auprès d'investisseurs institutionnels a également souligné que la volatilité élevée était la principale raison de leur réticence à investir dans les crypto-actifs. En revanche, la notion de volatilité fait souvent partie de l’équation de la prise de décision pour les investisseurs en quête de rentabilité. Les investisseurs en actions en sont bien conscients, puisque même les méga-capitalisations à forte croissance comme Tesla et Nvidia connaissent encore une volatilité à deux chiffres.

Volatilité du cours du bitcoin, Tesla, Nvidia, Nasdaq 100 et de l'or entre 2017 et 2024

Bloomberg

Mais c’est bien souvent l’incertitude qui tend à créer de la volatilité.

L'histoire d'Amazon est riche d'enseignements à cet égard. À la fin des années 1990, de nombreux analystes de Wall Street considéraient la "vente de livres en ligne" comme une idée frivole. Une grande incertitude régnait quant à la généralisation de la vente au détail en ligne et de l'internet. La volatilité du cours de l'action d'Amazon a diminué à mesure que l'incertitude entourant cette technologie diminuait. Peu de gens se souviennent que l'action d'Amazon a connu une volatilité annualisée de plus de 300 % à la fin des années 1990, alors qu'aujourd'hui elle est bien inférieure à 50 %.

Volatilité du cours d'Amazon

ETC Group

Bien que la comparaison fondamentale entre bitcoin et Amazon soit impossible, leur volatilité respective suit la même logique. Tout comme Amazon, le bitcoin a connu une baisse structurelle similaire de la volatilité au fil de son adoption. La rareté du bitcoin a augmenté avec chaque réduction de moitié (halving). Les halvings, qui réduisent de moitié la croissance de l'offre de bitcoins, sont essentiellement des chocs d'offre. La volatilité du bitcoin était d'environ 200 % au cours de sa première époque (la période d'environ quatre ans entre les "halvings" préprogrammés des récompenses des mineurs) jusqu'en 2012, mais elle a diminué depuis pour atteindre environ 45 %.

Volatilité du cours du bitcoin au fil du temps

Glassnode, ETC Group

À l'avenir, cette tendance à la baisse de la volatilité devrait se poursuivre à chaque nouvelle réduction de moitié, la prochaine étant prévue pour 2028. L'adoption croissante des cryptomonnaies par les investisseurs particuliers et institutionnels devrait encore stabiliser la volatilité au fil du temps. En effet, une base d'investisseurs plus diversifiée entraîne un plus grand désaccord entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui atténue au bout du compte la volatilité dans des conditions “normales” de marché.