La volatilité du marché n'aura pas d'impact sur les fondamentaux d'investissement, estime SSGA 0 04/11/2020 | 17:01

"L'élection américaine a connu une participation extrêmement importante, et une grande participation est déjà un excellent résultat. À ce stade, les deux candidats revendiquent souvent la victoire, mais il est rare que nous assistions à une invocation du système judiciaire à ce stade, et nous nous attendons à une forte volatilité des marchés. Toutefois, les fondamentaux d'investissement que nous observons pour les 12 prochains mois ne seront pas inversés par cette volatilité. Les mesures de relance monétaire et fiscale que nous avons prises jusqu'à présent pour contrer la pandémie n'ont pas encore fait leur chemin, et nous pensons qu'elles auront une grande influence sur les conditions d'investissement au cours des 12 prochains mois", commente Rick Lacaille.



Selon lui, du point de vue de l'investissement, les actions de bonne qualité ainsi que les produits de base devraient mieux performer. Même si des secteurs comme la santé peuvent encore bien se comporter, en particulier si le Congrès est divisé et qu'il est nécessaire de parvenir à un large consensus avant que des politiques plus radicales ne puissent être mises en place, il recommande d'éviter de miser, par exemple, sur les énergies renouvelables ou le secteur du pétrole et du gaz.



State Street Global Advisors devrait également se positionner pour un dollar un peu plus bas et un peu plus en termes d'inflation à moyen terme, car nous sommes dans un environnement déflationniste. Ce sont là des conditions qui, avec les mesures de relance monétaire et fiscale en place, sont favorables à l'investissement en actions à moyen terme. "Nous devons également garder à l'esprit la volatilité que cette élection présidentielle peut encore provoquer, alors que nous attendons patiemment, le résultat final ", conclut Rick Lacaille.





Le taux de participation historique à cette élection américaine tant attendue est largement considéré comme positif. Alors que nous attendons patiemment les résultats, Rick Lacaille, global chief investment officer chez State Street Global Advisors, estime que la volatilité du marché n'aura pas d'impact sur les fondamentaux d'investissement.

