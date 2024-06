Sabia Akram a passé la majeure partie de sa vie à faire campagne pour le parti travailliste britannique d'opposition, mais elle ne se réjouira pas s'il remporte les élections du 4 juillet. Elle a en effet démissionné en raison de la façon dont le chef de file Keir Starmer a traité les questions relatives à la guerre à Gaza et à la race.

Le parti travailliste détient une avance considérable dans les sondages d'opinion après que M. Starmer l'a ramené au centre du pays à la suite de la déroute subie lors des élections de 2019 par son prédécesseur, le vétéran socialiste Jeremy Corbyn.

Mais il a perdu le soutien de certains électeurs noirs et asiatiques qui votent traditionnellement pour le parti travailliste en raison de son soutien à Israël et du fait qu'il n'a que progressivement modifié la position du parti en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza.

Le traitement réservé par le parti travailliste à Diane Abbott, la première femme noire à siéger au Parlement britannique, et le blocage d'un candidat musulman ont également aliéné certains électeurs, selon des entretiens avec des électeurs, un sondeur, des militants politiques et des universitaires.

M. Starmer a cherché à ramener le parti au centre, en promouvant des candidats aux élections qui voteraient comme un bloc discipliné s'ils gagnaient, et ce changement a aliéné certaines minorités ethniques qui soutenaient Corbyn et sa vision de gauche.

Sofia Collignon, professeur associé à l'université Queen Mary, a déclaré que si la réorganisation du parti fonctionnait au niveau national, elle avait provoqué des tensions parmi les membres et les électeurs, et que le défi de M. Starmer était de maintenir les différents courants ensemble.

Des critiques comme Akram affirment qu'il a vendu "l'âme du Labour pour obtenir les clés de No 10", la résidence des premiers ministres britanniques.

"Il n'est plus défini par ses valeurs et ses principes fondamentaux", a-t-elle déclaré, ajoutant que le parti était devenu un foyer pour tous ceux qui voulaient le rejoindre, citant un législateur de droite qui a fait défection du parti conservateur au pouvoir.

Un sondage Ipsos de longue durée sur les intentions de vote des minorités ethniques a révélé que M. Starmer, au second semestre 2023, avait le taux de satisfaction net le plus bas de tous les leaders de l'opposition travailliste depuis le début de la série en 1996.

Avec une avance de 20 points dans les sondages d'opinion, les préoccupations des minorités ethniques pourraient ne pas affecter le résultat des élections, a déclaré Keiran Pedley chez Ipsos, mais il a ajouté : "Si ces tendances sont durables - et nous ne savons pas si elles le seront - alors il est possible qu'elles deviennent plus significatives politiquement".

Mme Akram, 43 ans, a démissionné de son poste de conseillère municipale travailliste à Slough, à l'ouest de Londres, au début du mois de juin, en même temps que six autres personnes, invoquant ce qu'elle considérait comme une censure autour de Gaza, qui l'empêchait de critiquer Israël. Elle a également évoqué le traitement réservé à Faiza Shaheen, à qui l'on a interdit de se présenter comme candidate travailliste dans une circonscription du nord-est de Londres.

Faiza Shaheen a déclaré qu'on lui avait dit que c'était à cause de tweets historiques qu'elle avait aimés et qui critiquaient les partisans d'Israël. Elle s'est excusée, mais a déclaré à la BBC qu'elle pensait aussi que c'était parce qu'elle était de gauche. Elle se présente en tant qu'indépendante.

Le parti travailliste n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur ces allégations.

Le mois dernier, M. Starmer, qui s'exprimait après que son parti eut remporté un siège au parlement dans le nord de l'Angleterre et le contrôle de plusieurs conseils dans toute l'Angleterre, a reconnu que Gaza avait eu un impact sur le soutien du parti travailliste dans certaines régions.

UN ACTE D'EQUILIBRE

M. Akram a également critiqué le traitement réservé à Mme Abbott, proche alliée de M. Corbyn, qui a été suspendue du parti travailliste pendant plus d'un an après avoir déclaré que les Juifs, les Irlandais et les gens du voyage n'étaient pas confrontés au racisme tout au long de leur vie.

Les médias ont d'abord annoncé qu'elle ne pourrait pas se présenter aux élections, ce qui a suscité la colère de certains électeurs, avant que le parti ne déclare qu'elle pouvait à nouveau se présenter comme candidate.

Ngozi Fulani, fondatrice et directrice générale de l'association caritative de lutte contre les violences domestiques Sistah Space, basée à Hackney, le quartier de Mme Abbott, a déclaré que de nombreux Noirs avaient souhaité qu'elle se présente en tant qu'indépendante.

"La plupart des Noirs ont toujours voté pour le parti travailliste, c'est mon expérience", a-t-elle déclaré à Reuters. "Nous ne nous sentons pas associés", a-t-elle ajouté, précisant que le parti travailliste de M. Starmer ne "s'intéressait pas trop aux questions qui nous touchent spécifiquement".

Hackney, un quartier du nord-est de Londres où 21 % de la population est noire, fait partie des zones les plus défavorisées de la capitale, avec plus d'un ménage sur trois vivant sous le seuil de pauvreté après prise en compte des coûts de logement.

Sur les 18 personnes interrogées par Reuters sur place, qui soutiennent Mme Abbott depuis près de quarante ans, 14 ont déclaré qu'elles pensaient qu'elle avait été mal traitée et qu'elles voteraient pour elle lors des prochaines élections après sa réintégration.

M. Starmer, ancien procureur général du pays, a pris la tête du parti travailliste en avril 2020, promettant des réformes après que l'organisme de surveillance de l'égalité eut déclaré que le parti avait fait preuve de discrimination à l'égard des juifs.

Une enquête indépendante menée en 2022 a également révélé l'existence d'un racisme structurel, d'un sexisme et d'un fractionnisme au sein du parti, ainsi que d'une "hiérarchie du racisme" dans laquelle la lutte contre l'antisémitisme était la priorité.

Le parti travailliste est depuis longtemps le berceau politique de nombreux électeurs issus de minorités ethniques et, selon le groupe de réflexion British Future, un de ses candidats aux élections sur cinq est issu d'une minorité ethnique. Selon le dernier recensement de 2021, 18 % de la population de l'Angleterre et du Pays de Galles appartient à une minorité ethnique.

Toutefois, d'autres partis - notamment les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak - ont une représentation plus visible au sein du gouvernement et des structures du parti que les travaillistes, ce qui pourrait inciter les électeurs à se tourner davantage vers eux à l'avenir.