La volte-face de Lula concernant la taxe sur les carburants risque de frapper l'industrie du sucre et de l'éthanol.

L'industrie du sucre et de l'éthanol (S&E), ainsi que les négociants internationaux de sucre, s'attendaient largement à la reprise des taxes fédérales sur l'essence et l'éthanol, comme l'a indiqué le ministre des Finances Fernando Haddad la semaine dernière.

Mais l'un des premiers actes du gouvernement a été de publier lundi un décret maintenant les carburants exemptés.

En réaction, les contrats à terme sur le sucre brut à New York ont chuté de près de 2 % mardi.

"La politique a battu l'économie", a déclaré le courtier Marex dans une note. "De notre point de vue, cette mesure pourrait avoir des effets négatifs sur le secteur S&E, car elle maintient les prix de l'éthanol en dessous des prévisions du marché, alors que l'on s'attendait à une augmentation des prix de l'éthanol au début de 2023", a déclaré Citi Research.

Étant donné que les taxes fédérales, appelées Pis-Cofins, sont généralement plus lourdes pour l'essence, leur retour était largement considéré comme positif pour l'éthanol, qui pourrait gagner des parts de marché, et par conséquent également positif pour les prix du sucre, puisque les usines seraient incitées à produire plus de biocarburant et moins de sucre.

Le groupe industriel du sucre et de l'éthanol Unica a déclaré que la nouvelle administration était devenue "complice" de l'attaque contre l'environnement commencée sous l'ancienne administration, ajoutant que la mesure contredit le discours de Lula lors de la réunion sur le climat de l'ONU COP 27 en novembre.

Le groupe a déclaré que l'exonération fiscale était inconstitutionnelle, puisque la loi exige que le gouvernement fédéral accorde une incitation fiscale aux biocarburants.

L'équipe de Lula n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Mauricio Muruci, analyste chez Safras & Mercado, a déclaré que les distributeurs de carburant achetaient activement de l'éthanol à la fin de l'année dernière, avant le retour fiscal attendu. Ces achats pourraient maintenant faire pression sur le prix du biocarburant sur le marché local.