La Banque du Japon a réussi à calmer les nerfs des investisseurs pendant les turbulences des marchés mondiaux cette semaine en inversant une stratégie calibrée pour communiquer des hausses régulières de taux d'intérêt, mais cette volte-face met à l'épreuve la détermination de la banque à mettre fin progressivement à des décennies de mesures de relance radicales.

Si la banque centrale, marquée par des faux pas et des revirements depuis un quart de siècle, est à la merci des marchés, elle pourrait être contrainte de s'éloigner de ce qu'elle a qualifié de soutien excessif à la quatrième plus grande économie du monde.

Le yen a grimpé en flèche et les actions de Tokyo se sont effondrées la semaine dernière lorsque la BOJ a relevé de manière inattendue son taux directeur, qui était pratiquement nul, pour le porter à son niveau le plus élevé depuis 15 ans, et que le gouverneur Kazuo Ueda a annoncé de nouvelles hausses régulières des taux, une voie que la banque centrale tentait de suggérer depuis des mois.

L'influent adjoint de M. Ueda a contribué à stabiliser le sentiment mercredi en déclarant que la BOJ ne relèverait pas ses taux lorsque les marchés sont instables, mais la confusion a repris jeudi, lorsqu'un résumé des discussions lors de la réunion de la banque des 30 et 31 juillet a montré que les décideurs politiques se concentraient sur une série de hausses de taux afin d'empêcher l'inflation de dépasser les prévisions.

"La BOJ a augmenté ses taux d'intérêt parce qu'elle n'aimait pas la faiblesse du yen. Elle semble maintenant suggérer une pause dans les hausses de taux parce qu'elle n'aime pas la chute des actions", a déclaré Takuya Kanda, analyste à l'institut de recherche Gaitame.com. "Si la BOJ surveille autant les marchés pour définir sa politique, il est possible qu'elle ne soit pas en mesure d'augmenter ses taux autant que cela.

La monnaie japonaise a grimpé en flèche lundi et la moyenne des actions du Nikkei a plongé comme jamais depuis 1987 après que la BOJ a relevé son objectif de politique monétaire à court terme à 0,25 %, contre une fourchette de 0 à 0,1 %, et après les commentaires optimistes de M. Ueda. Les investisseurs ont également été ébranlés par les signes indiquant que la Réserve fédérale réduirait bientôt ses taux afin de soutenir une économie américaine en perte de vitesse.

Le vice-gouverneur de la BOJ, Shinichi Uchida, a déclaré mercredi que la déroute était une raison de faire une pause, car elle pourrait affecter les projections d'inflation et la trajectoire des taux de la banque.

"Étant donné que nous observons une forte volatilité sur les marchés financiers nationaux et étrangers, il est nécessaire de maintenir les niveaux actuels d'assouplissement monétaire pour le moment", a-t-il déclaré, ajoutant que le Japon pouvait se permettre d'attendre avant de procéder à des hausses, car l'inflation restait modérée.

Tout en stabilisant les marchés, la volte-face d'Uchida "a également fini par amplifier les fluctuations du marché", a déclaré Kazutaka Maeda, économiste à l'Institut de recherche Meiji Yasuda. "Il n'est pas souhaitable que la communication de la BOJ provoque autant de volatilité.

DEJA VU

Selon Yoshimasa Maruyama, économiste chez SMBC Nikko Securities, "la probabilité d'une hausse des taux à court terme a disparu. En fait, les chances d'une nouvelle hausse cette année ont considérablement diminué."

La banque centrale n'a pas répondu à une demande de commentaire jeudi sur les critiques selon lesquelles elle réagit aux mouvements du marché plutôt qu'aux données pour définir sa politique. Uchida a insisté mercredi sur le fait que la BOJ se concentrait sur l'économie.

"Si la volatilité du marché modifie nos projections, nos risques et notre point de vue sur la probabilité d'atteindre notre objectif de prix, alors les mouvements du marché affecteront notre décision", a déclaré M. Uchida lors d'une conférence de presse après s'être adressé à des chefs d'entreprise. "Il est évident que notre objectif est de parvenir à la stabilité des prix et, par conséquent, à un développement économique sain. Nous tiendrons compte de l'évolution de la situation économique pour définir notre politique".

Le parti au pouvoir et les principaux partis d'opposition du Japon ont convenu de convoquer Ueda à une session spéciale du Parlement ce mois-ci pour expliquer la hausse des taux.

Dans une rare mise en garde publique, Satsuki Katayama, cadre du Parti libéral démocrate au pouvoir et ancien fonctionnaire du ministère des finances, a exhorté mercredi la BOJ à mieux communiquer avec les marchés, déclarant que le PLD discutera probablement de la question de savoir si le relèvement de juillet était une erreur.

La BOJ n'en est pas à son premier coup d'essai.

Elle a relevé ses taux de zéro en août 2000, mettant fin à une expérience inédite malgré les objections du gouvernement. M. Ueda, alors membre du conseil d'administration, avait voté contre la fin des taux zéro.

Ensuite, la bulle technologique américaine a éclaté, frappant de plein fouet l'économie japonaise, dépendante des exportations. Huit mois plus tard, la Banque du Japon a fait marche arrière et a lancé une nouvelle expérience, l'assouplissement quantitatif : inonder le marché de yens pour soutenir l'économie et lutter contre la déflation.

En février 2007, elle avait porté ses taux à 0,5 % lorsque la crise financière mondiale a plongé le Japon dans la récession et contraint la banque à ramener ses taux à un niveau proche de zéro.

Dans les deux cas, la BOJ s'est attiré de vives critiques politiques pour avoir mis fin trop rapidement aux mesures de relance.

"PRÉOCCUPÉ" PAR LA COLÈRE CONTRE LE YEN

Cette fois-ci, peu d'hommes politiques demandent à la BOJ d'assouplir sa politique monétaire. Quelques jours avant la hausse de juillet, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que la normalisation de la politique de la BOJ soutiendrait la revitalisation économique.

Shigeru Ishiba, l'un des principaux candidats à la succession de Kishida lors de l'élection à la direction du PLD en septembre, a déclaré à Reuters qu'il se félicitait du plan de la BOJ visant à relever progressivement les taux d'intérêt.

Les hommes politiques, qui ont longtemps fait pression sur la BOJ pour qu'elle assouplisse sa politique afin d'affaiblir la flambée du yen et d'aider les exportateurs, ont changé d'avis au cours des deux dernières années, car la chute de la monnaie à son plus bas niveau depuis 38 ans menaçait de pousser l'inflation au-delà de l'objectif de 2 % fixé par la banque.

Selon certains analystes, la BOJ pourrait en payer le prix si son virage hawkish est perçu comme un abandon à la pression du gouvernement.

"Les données récentes indiquent toutes que l'économie est faible, il n'était donc pas logique que la BOJ devienne aussi optimiste sur la trajectoire future des hausses de taux", a déclaré Nobuyasu Atago, un ancien fonctionnaire de la BOJ. "Sa communication avec les marchés aurait pu être meilleure.

Ce qui complique la tâche de la BOJ, c'est qu'elle relèverait ses taux juste au moment où la Fed commencera probablement à les réduire, ce qui pourrait accroître la volatilité du taux de change entre le dollar et le yen et nuire à la confiance des entreprises japonaises.

La BOJ a toujours évité d'aller dans la direction opposée à celle de la Fed, de peur de nuire aux exportations et de provoquer des mouvements désordonnés sur le marché, a déclaré Takahide Kiuchi, ancien membre du conseil d'administration de la BOJ.

"Cette fois-ci, la BOJ a peut-être été trop préoccupée par la colère du public et des politiques face à la chute excessive du yen", a-t-il déclaré. "Le moment même de la sortie de la BOJ la rend extrêmement difficile à réaliser en premier lieu.