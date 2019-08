La zone de sécurité en vigueur dans le nord-est de la Syrie, selon Ankara

ISTANBUL, 25 août (Reuters) - Le centre opérationnel géré en commun par la Turquie et les Etats-Unis dans le but de créer une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie est pleinement opérationnel, a annoncé samedi le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, cité par l'agence de presse Anatolie.

La Turquie et les États-Unis ont décidé la semaine dernière de mettre en place ce centre d'opérations conjointes pour cette zone située le long de la frontière nord-est de la Syrie, mais ils n'ont pas donné de précisions, notamment sur la surface de la zone, ni sur la structure de commandement des forces qui s'y trouveront.

Une délégation américaine s'est rendue en Turquie cette semaine pour travailler à la création du centre. Des drones turcs ont commencé à travailler dans le secteur où doit être créée la zone de sécurité.

"Le centre d'opérations conjointes a commencé à fonctionner à pleine capacité", a déclaré Hulusi Akar selon les propos rapportés par l'agence Anatolie. Le ministre turc a précisé que le commandant était assuré conjointement par un général américain et un général turc.

Une porte-parole du Pentagone a déclaré samedi que deux généraux américain et turc avaient effectué une première mission de reconnaissance en vol du nord-est de la Syrie.

Washington et Ankara ont des points de vue divergents sur la milice kurde syrienne des YPG. La Turquie les considère comme un ennemi et un groupe terroriste. Or, les YPG (Unités de protection du peuple) constituaient le noyau dur des Forces démocratiques syriennes (FDS), la force qui a combattu l'État islamique avec le soutien de Washington. (Ezgi Erkoyun, avec Idrees Ali à Washington; Danielle Rouquié et Jean Terzian pour le service français)