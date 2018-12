La zone euro est prise entre tensions commerciales et incertitudes politiques, observe Candriam

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La croissance de la zone euro a clairement marqué le pas au troisième trimestre, observe Candriam. Des facteurs temporaires (difficultés du secteur automobile, hausse du prix de l'essence, contraction marquée des exportations vers la Turquie) l'expliquent. Au cours des prochains mois, la baisse du prix du pétrole devrait rendre du pouvoir d'achat aux ménages et l'activité du secteur automobile se normaliser. La croissance retrouverait ainsi des rythmes un peu supérieurs à 1,5 %.Selon Florence Pisani, directeur de la recherche économique de Candriam, " les prochains mois vont continuer d'être rythmés par la négociation du Brexit et le bras de fer entre le gouvernement italien et la Commission Européenne ".A plus long terme, les divergences croissantes à l'intérieur même de la zone rappellent, pour reprendre les mots de Jacques Delors, que l'UEM (Union économique et monétaire) est " boiteuse " : " on a fait une union monétaire… mais on a délaissé l'intégration économique, pensant que la première favoriserait naturellement la seconde " note Florence Pisani.