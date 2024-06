Les marchés actions sortent d'une semaine mitigée, qui a vu le pari sur l'intelligence artificielle prendre un peu de plomb dans l'aile. Comme c'est le moteur de secours du marché depuis plusieurs mois, les indices en ont pâti. Mais sans vraiment perdre leur biais positif. En France, le compte à rebours vers les législatives anticipées entre dans sa phase finale avec le premier tour. Entrons un peu dans le détail.

La séance de vendredi rimait avec journée de compensation mensuelle et trimestrielle (3e vendredi d'un mois de fin de trimestre). Commençons par les Etats-Unis. Les investisseurs en ont manifestement profité pour prendre quelques bénéfices sur le pari le plus embouteillé du monde : acheter tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Les principales victimes expiatoires appartiennent au secteur des semiconducteurs, avec pour punching-ball majeurs Nvidia et Broadcom. Apple, qui a beaucoup ramé pour revenir au centre du jeu de l'IA récemment, a aussi été victime du vent contraire. Bilan, ces trois titres ont perdu entre 2 et 4,4% sur la semaine.

On notera quand même deux exceptions notables. Microsoft a repris 1,6% sur la semaine, signe que quand le doute monte, les financiers trouvent toujours dans le groupe de Redmond le meilleur des deux mondes : la force tranquille alliée à l'IA. Microsoft qui a repris son sceptre de première capitalisation mondiale après le chassé-croisé hebdomadaire avec Apple et Nvidia. Et puisqu'on est dans les poids-lourds, Amazon est en train, bon an, mal an, de se rapprocher du cap de 2000 milliards de dollars de capitalisation, après avoir repris 3% sur la semaine, meilleure performance parmi les 30 plus grosses capitalisations américaines. Le dossier a été sensible au développement de la narration autour des énormes volumes de traitement de données induits par l'IA. Les centres de serveurs d'AWS, la filiale la plus rentable d'Amazon, rangent le groupe dans la catégorie des vendeurs de pelles et de pioches du secteur, c’est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent en début de ruée vers l'or, quelle que soit la réussite des prospecteurs (de l'IA, en l'occurrence).

Au final, le S&P 500 a malgré tout affiché une troisième hausse hebdomadaire consécutive, grâce à la consommation discrétionnaire et à l'énergie et pas à l'intelligence artificielle, ça change.

En Europe, les indices se sont remis la tête à l'endroit. La pénultième semaine s'était teintée, je le rappelle, d'un beau rouge vif dans le sillage de l'annonce d'élections législatives anticipées en France. Le CAC40 avait ainsi perdu plus de 6%. Il a repris 1,7% la semaine dernière. C'est un rebond, mais il est riquiqui et la situation de fond reste inchangée. Les investisseurs ont accru leur prime de risque sur le marché hexagonal, sur fond de crainte politique. Majorité d'extrême-droite, d'extrême-gauche ou absence de majorité sont des facteurs jugés déstabilisants par les milieux d'affaires. L'écart entre la dette publique allemande et la dette publique française s'est accru à 80 points contre moins de 50 points avant la crise. Cela signifie que la France doit offrir une prime plus élevée qu'avant pour convaincre les investisseurs d'acheter sa dette plutôt que celle de l'Allemagne. Par ricochet, le secteur financier français s'est retrouvé fragilisé. Sur un mois, les banques très centrées sur la France comme Crédit Agricole et Société Générale ont plongé de plus de 15%. BNP Paribas a mieux tenu le choc, mais s'est fait voler d'un cheveu sa place de première banque de la zone euro par l'espagnole Banco Santander. Le comportement des bancaires donne une idée de la façon dont les investisseurs redoutent l'échéance électorale à venir. Il y aura donc beaucoup de nervosité cette semaine à l'approche du premier tour des législatives, dimanche.

Je ne tirerai pas de plans sur la comète cette semaine concernant ces élections, ou pas beaucoup. L'expérience montre que ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon je suis incapable de synthétiser les réactions exacerbées de l'avant et du pendant, la capacité humaine à s'habituer à tout, les biais médiatiques, les sondages à haute fréquence et l'aléa de ce genre de scrutin. Toutefois, le principal risque à ce stade, à mon sens, serait un "moment Liz Truss" pour la France, c’est-à-dire une situation incontrôlable qui ne proviendrait pas de l'intérieur, mais de l'extérieur et qui jetterait le pays (et probablement la région) dans une crise de la dette. Pour mémoire, l'éphémère gouvernement Truss a duré deux mois au Royaume-Uni entre le début septembre et la fin octobre 2022. L'annonce d'un budget non-financé et sans concertation avec les institutions financières avait provoqué une crise sans précédent sur le marché de la dette britannique, forçant la banque centrale à intervenir et précipitant la démission de la première ministre moins de deux mois après son entrée en fonction.

Cette semaine, les investisseurs ont cerclé de rouge la publication de l'inflation PCE de mai aux Etats-Unis, vendredi après-midi. C'est une étape importante vers le renforcement de la conviction actuelle selon laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux en septembre. Quelques entreprises en exercice décalé viendront animer la semaine : Prosus, Fedex, Micron ou Nike.

En Asie Pacifique ce matin, ça spécule toujours sur une intervention de la Banque du Japon pour soutenir le yen. Ce qui n'empêche pas Tokyo de gagner 0,7% après un bilan hebdomadaire négatif. La Chine continue à creuser dans son capital de gains 2024 en perdant 0,2% sur le continent et 1% à Hong Kong. L'indice MSCI China a rendu 6,7% en un mois, mais conserve 6% de gains depuis le 1er janvier. La baisse des valeurs liées à l'IA plombe l'ambiance à Séoul (-0,9%) et à Taiwan (-1,8%). L'Australie (-0,8%) n'est pas plus fringante. Seule l'Inde fait de la résistance (-0,1%). Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

L'indicateur Ifo de confiance des affaires en Allemagne en juin sera annoncé à 10h00. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,069 USD. L'once d'or a perdu du terrain à 2325 USD. Le pétrole se reprend après avoir reculé au cours du weekend, avec un Brent de Mer du Nord à 84,28 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,54 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se maintient à 4,25%. Le bitcoin s'échange à 62 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Thales a développé une arme anti-drone bon marché, qui pourrait être lancée l'année prochaine, selon le FT.

La cession de l'assurance-emprunteur d'AXA se complique, selon Les Echos.

Orange envisage de vendre sa participation de 40% dans Mauritius Telecom.

Casino signe un accord avec Rocca et Auchan Retail France pour ses magasins en Corse.

Le Canada approuve le vaccin de Valneva contre le virus du chikungunya.

Lhyfe obtient une subvention d’environ 11 M€ de Klimatklivet pour son projet d’hydrogène vert en Suède.

OSE Immunotherapeutics signe un accord commercial et de partage de revenus dans le domaine des thérapies par cellules CAR-T avec un centre de traitement à New York.

Les principales publications du jour : EuropaCorp...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Pékin et Bruxelles vont négocier sur leurs désaccords sur les véhicules électriques.

Julius Bär et EFG discuteraient toujours mariage.

ABN Amro chercherait à acquérir l'unité allemande de gestion de patrimoine de HSBC.

Prudential Plc va racheter 2 Mds$ de ses propres actions.

Le Wegovy de Novo Nordisk induit une perte de poids plus importante chez les femmes que chez les hommes souffrant de la même maladie cardiaque, selon une étude.

L'investisseur activiste Engine Capital a acquis une participation dans C&C Group, a appris Bloomberg.

Hugo Boss veut produire davantage en Europe.

Identiv entame de "multiples" procédures judiciaires contre Tageos.

La FDA homologue le Piasky de Roche.

Le motoriste Deutz envisage d'entrer dans le secteur de l'armement.

BioSenic signe un financement dilutif ABO.

Les principales publications du jour : Prosus…

Des Amériques

Apple ne lancera pas de fonctionnalités IA en Europe cette année à cause de la réglementation numérique. Par ailleurs, Apple et Meta ont discuté d'un partenariat en matière d'IA, selon le WSJ.

United Parcel Service vend son unité Coyote Logistics à RXO pour 1 milliard de dollars.

Zepbound, le médicament amaigrissant d'Eli Lilly, traite l'apnée du sommeil chez 52% des patients.

ByteDance collabore avec Broadcom pour développer une puce d'IA avancée, selon Reuters.

Un fonctionnaire du ministère de la Justice déclare qu'aucune décision n'a encore été prise quant à l'opportunité de poursuivre Boeing.

Les actions de Qualcomm ont chuté à la suite de rumeurs indiquant qu'un PC portable utilisant Snapdragon s'est avéré incompatible avec certains logiciels.

Capital One et Walmart règlent leur litige concernant le partenariat sur les cartes de crédit.

KKR acquiert le groupe européen de spectacle vivant Superstruct.

NeuroSense Therapeutics reçoit un avis de radiation du Nasdaq.

Singular Genomics Systems va procéder à un regroupement d'actions à raison de 1 pour 30.

Les principales publications du jour : Enerpac…

Du reste du globe

Nissan réduit sa capacité de production en Chine.

Les principales publications du jour : Naspers, L'Occitane…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.