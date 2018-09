Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management et J.P. Morgan Asset Management annoncent, pour le compte de deux fonds pan-européens, la signature d’un bail ferme de 10 ans sur une surface de 14 000 mètres carrés avec Chronopost le spécialiste français de la livraison express, au sein de l’immeuble de bureaux Magnetik, situé au 1-11 boulevard Romain Rolland dans le 14ème arrondissement de Paris.LaSalle et J.P. Morgan ont confié à Studios Architecture et au studio de design MoreySmith, la conception du programme de rénovation ambitieux de ce bâtiment qui totalise plus de 34 000 mètres carrés d'espaces de bureaux et de services.Dès le 1er février 2019, les 800 collaborateurs de Chronopost prendront possession de leur nouveau siège social.