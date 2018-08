Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management a conclu un accord pour l’acquisition de Plumtree Court, futur siège européen de Goldman Sachs, pour le compte du fonds de pension coréen « National Pension Service ». L’opération devrait être finalisée en janvier 2019. Plumtree Court est un immeuble situé en plein cœur du quartier d’affaires londonien. L’immeuble offre 76 739 mètres carrés de bureaux et de logements auxiliaires. Il deviendra le nouveau siège social européen de Goldman Sachs à Londres à compter de mi-2019, date à laquelle la banque devrait emménager pour une durée de 25 ans." La zone s'est considérablement développée ces dernières années et attire une grande diversité de nouveaux occupants tels qu'Amazon, Deloitte, BAML et JP Morgan ", explique LaSalle IM, dans son communiqué." Nous nous réjouissons de revenir sur le marché londonien avec cet actif de qualité qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie défensive et qui constituera un excellent apport à notre portefeuille "core" déjà solide ", a déclaré Scott Kim, responsable de la division " Global Real Estate " au sein du " National Pension Service ".