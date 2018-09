LaSalle acquiert un ensemble commercial à Toulouse auprès de BNP Paribas REIM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management (IM) a acquis auprès de BNP Paribas REIM France deux commerces en pied d’immeuble dans le centre-ville de Toulouse (31), pour le compte de son fonds E-REGI au prix de 23,9 millions d’euros. Situé à l’angle de la rue de Metz et de la rue Boulbonne, l’actif, qui s’étend sur une surface d’environ 2 300 mètres carrés, a été intégralement rénové en 2011. L’actif est entièrement loué à la marque allemande de prêt-à-porter, Hugo Boss, et depuis mars 2018, à l’enseigne de jardinerie française, Truffaut, qui a décidé d’y développer son dernier concept urbain." Avec sa façade en pierres de taille, sa tourelle Art Nouveau et sa verrière Art Déco, l'immeuble fait partie du patrimoine historique de la ville ", explique LaSalle IM." Il s'agit d'un actif core de haute qualité situé dans une ville de premier plan, un véritable atout pour notre fonds ", a commenté Uwe Rempis, gérant du LaSalle E-REGI fund chez LaSalle IM.Avant de poursuivre : " nous souhaitons accroître la diversification de l'allocation du fonds et investir davantage en France."