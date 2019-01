LaSalle acquiert un ensemble d'immeubles en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management, a acquis ElseBella auprès d’AXA Investment Managers, un portefeuille constitué de deux actifs situés dans les quartiers de Westend et d’Arabellapark à Munich, pour le compte de son fonds ouvert pan-européen Encore+ au prix de 169 millions d’euros. Else comprend deux bâtiments de bureaux d’une surface locative totale d’environ 25 000 m² situés sur Elsenheimerstraße dans le quartier de Westend à Munich. Bella est un immeuble de bureaux de sept étages d’une surface locative nette de plus de 15 000 m², situé au cœur d’Arabellapark."Il s'agit d'une excellente acquisition pour Encore+, qui renforce l'exposition du Fonds au marché immobilier de bureaux en Allemagne et répond à tous nos critères d'investissement, notamment axés sur des actifs bien situés et dotés de bons fondamentaux permettant de soutenir la croissance locative future", a déclaré David Ironside, gérant du fonds Encore+ chez LaSalle Investment Management"Dans la mesure où Munich affiche des taux d'occupation parmi les plus élevés d'Allemagne, ces biens, situés dans des quartiers de bureaux les plus réputés de la ville, devraient produire des rendements solides et stables sur le long terme pour les investisseurs d'Encore+", a-t-il précisé.