LaSalle acquiert un immeuble de bureaux en VEFA dans le 13ème à Paris

LaSalle Investment Management a réalisé l'acquisition en VEFA d'un immeuble de bureaux auprès d'AG Real Estate, pour le compte de son fonds pan-européen Encore+. Situé au 62-68 rue Jeanne d'Arc dans le 13ème arrondissement de Paris, l'actif bénéficie d'un emplacement stratégique, à proximité immédiate de la station de métro " Nationale " et de la Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, ouvert en 2017 sous l'impulsion de Xavier NielL'opération consiste en la démolition de l'ensemble immobilier existant et la construction d'un immeuble neuf de 9 800 m² en ligne avec les meilleurs standards internationaux.Conçu par le cabinet d'architecte Atelier du Pont, le bâtiment proposera notamment des espaces de travail individuels et collaboratifs 100% en premier jour, des terrasses végétalisées accessibles, un rooftop au R+8, un espace de restauration, un commerce, un parking privé en sous-sol ainsi qu'un hall double hauteur et un auditorium ERP.L'immeuble sera labellisé Effinergie+, Well " Core and Shell " niveau Gold, Wiredscore niveau Gold, et recevra les certifications HQE Excellent et BREEAM Very Good.