LaSalle Investment Management (« LaSalle ») a acquis une plateforme logistique au sud-ouest de Varsovie pour le compte de son fonds paneuropéen Encore+. Le vendeur est Panattoni Europe, le plus grand promoteur européen en immobilier logistique. Livré en 2017, Warsaw West offre 43 000 mètres carrés de surface locative, 380 places de parking et 79 quais de chargement. Les principaux locataires de la plateforme sont Rhenus Group, principal prestataire international de services logistiques, et Nunner, l’une des plus grandes sociétés de services logistiques en Europe.Le site se trouve à Grodzisk Mazowiecki, une banlieue de Varsovie, située à 35 kilomètres du centre-ville et de l'aéroport Frédéric Chopin. Il est proche de l'autoroute A2, axe stratégique reliant les deux principaux pôles logistiques de la Pologne que sont Varsovie et Lodz, et voie d'accès direct à l'Europe de l'Ouest via Berlin." Warsaw West bénéficiera de l'amélioration de l'infrastructure routière, notamment de l'augmentation à venir du nombre de voies de l'autoroute A2 et des améliorations en cours des accès à Varsovie ", explique LaSalle.