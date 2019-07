LaSalle étend son programme de financement de projets de développement à l'Europe continentale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management étend son programme LaSalle Residential Finance (« LRF ») à l'Europe continentale. Avec la nouvelle levée de fonds, le programme LRF totalise désormais plus de 970 millions d’euros. LRF fournit des solutions de financement de premier plan et à plus fort effet de levier pour des projets de développement offrant un ratio prêt/coût allant jusqu'à 80 %, pour des crédits s’élevant de 20 à 100 millions d'euros. Cette extension du programme à l’Europe continentale permettra de financer des crédits pour le développement de résidences étudiantes.Par ailleurs, elle s'ajoutera aux activités actuelles de LRF en matière de crédits pour financer le développement de logements, d'hôtels et d'établissements de santé au Royaume-Uni.Grâce au programme de financement élargi (LRF Europe), l'équipe propose aujourd'hui à Amro Real Estate Partners un premier crédit de 20,5 millions d'euros sur 39 mois en vue de financer la construction d'une résidence étudiante de 360 lits à Grenade. Le projet comprendra deux bâtiments pour une surface de près 10 495 m2, ainsi que des services complémentaires de haute qualité : piscine, terrain multisport, salle de cinéma et bibliothèque.