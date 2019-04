Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management a signé une promesse d’achat en vue d’acquérir, pour le compte d’Encore+, Westend Yards sous sa gestion, un immeuble de bureaux à Munich, pour 134 millions d’euros. Westend Yards est un immeuble de bureaux de six étages d’une surface locative de plus de 31 000 mètres carrés, situé à Hansastrasse, dans le Westend de Munich, le plus important quartier de bureaux de la ville adjacent au quartier central des affaires.L'immeuble est actuellement loué en intégralité à plusieurs locataires, dont l'institut Fraunhofer, la plus grande organisation européenne spécialisée dans la recherche en sciences appliquées. À long terme, LaSalle explorera la possibilité de rénover ou de restructurer l'immeuble et d'accroître sa surface locative totale." Ce projet d'acquisition renforce l'exposition du fonds au marché immobilier de bureaux de Munich, le plus porteur d'Allemagne grâce à un faible taux de vacance couplé à une forte demande ", indique LaSalle.