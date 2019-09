Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management (LaSalle) a signé pour le compte de son fonds Encore+ une promesse de vente en vue d’acquérir un immeuble de bureaux situé à Hambourg. « Economic Quarter » est un complexe récemment rénové qui s’étend sur plus de 28 000 mètres carrés et dix étages. Il abrite également un showroom Mercedes Benz.L'actif se trouve dans le quartier City Sud, le deuxième sous-marché de bureaux de la ville et à proximité du quartier central des affaires. " City Sud se développe rapidement et est devenu un quartier d'affaires majeur attirant de nombreux sièges sociaux d'entreprises des secteurs de la finance, du conseil et de l'informatique ", explique LaSalle." L'actif bénéficie d'une très bonne localisation dans son sous-marché et de locataires de qualité qui assurent un revenu stable et pérenne. L'offre immédiate dans l'immeuble donnera l'opportunité au fonds de capturer la hausse des loyers qui est anticipée ", a commenté David Ironside, Fund manager du fonds Encore+ chez LaSalle Investment Management.