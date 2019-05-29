Lactalis achète la société italienne Nuova Castelli

29 mai (Reuters) - Lactalis a annoncé mercredi :
* L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ ITALIENNE NUOVA CASTELLI
* QUE CETTE DERNIÈRE EST UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA
PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE NOMBREUX PRODUITS LAITIERS,
TELS QUE LE PARMIGIANO REGGIANO, LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA
ET LE GORGONZOLA.
* QUE NUOVA CASTELLI POSSÈDE 13 SITES EN ITALIE ET TROIS À
L'ÉTRANGER (POLOGNE, HONGRIE ET ETATS UNIS) ET QUE L'ENTREPRISE
A RÉALISÉ EN 2018 UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 460 MILLIONS DEUROS,
DONT 70% À LEXPORT.
(Rédaction de Paris)