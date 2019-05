Lactalis achète la société italienne Nuova Castelli

29 mai (Reuters) - Lactalis a annoncé mercredi :

* L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ ITALIENNE NUOVA CASTELLI

* QUE CETTE DERNIÈRE EST UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE NOMBREUX PRODUITS LAITIERS, TELS QUE LE PARMIGIANO REGGIANO, LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA ET LE GORGONZOLA.

* QUE NUOVA CASTELLI POSSÈDE 13 SITES EN ITALIE ET TROIS À L'ÉTRANGER (POLOGNE, HONGRIE ET ETATS UNIS) ET QUE L'ENTREPRISE A RÉALISÉ EN 2018 UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 460 MILLIONS D’EUROS, DONT 70% À L’EXPORT. (Rédaction de Paris)