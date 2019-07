Lactalis rachète Itambé et devient numéro un laitier au Brésil

Paris (awp/afp) - Lactalis a finalisé le rachat de la coopérative Itambé et revendique ainsi être le "plus grand acteur du secteur laitier au Brésil" avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard de francs suisses), a annoncé jeudi le groupe français dans un communiqué.

Avec cette opération présentée dès décembre 2017 et qui était initialement prévue courant 2018, la filiale brésilienne, Lactalis do Brasil, forme "la 5e activité du groupe Lactalis au niveau mondial derrière la France, l'Italie, le Canada et les États-Unis".

"Itambé est l'entreprise leader du Minas Gerais (État du sud-est, ndlr) qui a un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros à travers 5 usines, plus de 3.500 collaborateurs et collectant auprès de 4.000 producteurs de lait", est-il précisé dans le communiqué.

Lactalis a annoncé devenir leader national "dans toutes les catégories laitières, lait liquide et en poudre, yaourts, fromages, beurre et produits industriels" et "de la collecte de lait".

Numéro 1 mondial des produits laitiers, Lactalis est présent sur le marché brésilien depuis 2013 et y compte désormais 19 sites de production et 8.500 collaborateurs.

Jusqu'alors très discret sur ses résultats, le groupe avait dévoilé en février un repli de son bénéfice net en 2017, à 387 millions d'euros, contre 406 millions un an plus tôt, deux années assombries par le scandale du lait contaminé à la salmonelle produit dans son usine de Craon, en Mayenne.

L'entreprise familiale mayennaise, dotée d'une forte politique de croissance externe (8 acquisitions réalisées en 2018), affichait une dette nette de 3,2 milliards en 2016 et 4 milliards en 2017.

Le groupe prévoit de passer la barre des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, contre 18,5 milliards d'euros en 2018.

afp/jh