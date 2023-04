Lael Brainard, conseillère économique de la Maison Blanche, a déclaré mercredi que le système bancaire américain était "sain" et stable après deux faillites de banques le mois dernier, mais que les institutions qui ne montreraient pas aux investisseurs qu'elles gèrent les risques de manière efficace pourraient être soumises à la pression du marché.

M. Brainard, directeur du Conseil économique national, a déclaré lors d'un événement organisé par le média Semafor que les mesures prises pour protéger les déposants de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank étaient "très ciblées" sur des risques spécifiques, ajoutant que les discussions sur les changements généraux des limites de la Federal Deposit Insurance Corp sont "sur une voie plus lente".

Mme Brainard a déclaré que les banques communautaires devraient être exemptées de l'obligation de compenser les pertes subies par le fonds d'assurance-dépôts de la FDIC à la suite des faillites de la SVB et de la Signature Bank, car "elles n'ont pas vraiment contribué à cette instabilité et cela représenterait pour elles une charge disproportionnée".

À la question de savoir s'il y aurait d'autres faillites bancaires cette année, M. Brainard a répondu que les dirigeants des banques réagissaient aux tensions récentes, renforçaient leurs bilans et s'efforçaient de convaincre les déposants et les investisseurs qu'ils "avaient une bonne stratégie et géraient les risques de manière efficace".

"Si une banque n'y parvient pas, je pense que certains investisseurs pourraient encore exercer une pression plus forte", a-t-elle déclaré, soulignant qu'elle ne voyait pas de telles pressions conduire à des retraits massifs de fonds.

Mme Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale jusqu'à la mi-février, a déclaré qu'elle pensait que les tests de résistance des capitaux à la hausse des taux d'intérêt auraient pu faire une différence importante dans le cas de la SVB, qui n'avait pas subi un seul test de résistance.

Les banques ont montré quelques signes de réduction du crédit suite aux récentes turbulences, mais cela "pourrait faire une partie du travail de la Réserve fédérale à leur place" dans la lutte contre l'inflation en refroidissant l'activité.

Mme Brainard a déclaré que les données relatives à l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui ont été inférieures aux estimations mercredi, montrent que l'inflation s'atténue, mais qu'il reste encore du travail à faire.

"L'économie est en fait sur une bonne trajectoire pour que l'inflation diminue tandis que la croissance se poursuit à un rythme modéré", a-t-elle déclaré.