LafargeHolcim: Changements à la direction du Groupe

Dans le cadre du renforcement de son organisation agile et axée sur le marché, LafargeHolcim promeut ses fonctions juridiques et ressources humaines au Comité exécutif. Par ailleurs, la fonction centrale Croissance & Performance sera organisée en trois Centres d'excellence.

Feliciano González Muñoz, Directeur des Ressources humaines, rejoint le Comité exécutif.

De nationalité espagnole, il a occupé pendant plus de 11 ans des postes de direction en ressources humaines au sein de l'entreprise. Il se concentrera sur l'édification d'une culture de haute performance et sur le développement des talents à l'échelle mondiale.

Keith Carr, Directeur juridique et de la Conformité, devient également membre du Comité exécutif.

De nationalité britannique, il a rejoint LafargeHolcim en 2017 et sa nomination reflète la volonté de l'entreprise de continuer à développer une culture de l'intégrité et de la conformité.

La fonction Croissance & Performance, actuellement dirigée par Urs Bleisch, sera organisée en trois Centres d'excellence qui relèveront directement des Directeurs de Région. Il en résultera une organisation plus agile, plus proche des marchés et offrant des plates-formes mondiales solides pour le partage des meilleures pratiques éprouvées.

Urs Bleisch a décidé de quitter le Comité exécutif. Il facilitera la transition vers la nouvelle organisation et sera en charge d’initiatives ciblées.

Ces changements seront effectifs à compter du 1er janvier 2019.

Jan Jenisch, Directeur général : « Je suis heureux d'accueillir Keith et Feliciano au sein du Comité exécutif. Ces nominations soulignent l'attention accrue que nous portons aux collaborateurs et à l'intégrité et permettront d'assurer un bon équilibre entre les opérations et les fonctions support au sein de la direction du Groupe. L'évolution des fonctions centrales les rapproche des marchés et pousse à une culture plus forte de performance et d'innovation. »

Suite à ces changements, le Comité exécutif de LafargeHolcim sera composé des membres suivants:

Jan Jenisch, Directeur général

Géraldine Picaud, Directeur financier

Marcel Cobuz, Directeur Europe

Miljan Gutovic, Directeur Afrique Moyen-Orient

Martin Kriegner, Directeur Asie-Pacifique

Oliver Osswald, Directeur Amérique latine

René Thibault, Directeur Amérique du Nord

Feliciano González Muñoz, Directeur Ressources humaines

Keith Carr, Directeur juridique et de la Conformité

Biographie de Feliciano González Muñoz

Feliciano González Muñoz (55 ans) a plus de 11 ans d’expérience à des postes de direction en ressources humaines chez LafargeHolcim. Avant de devenir Directeur des Ressources humaines du Groupe en 2018, il était Directeur des Ressources humaines de la région Europe. Feliciano González Muñoz est titulaire d’un doctorat en droit de l’université Complutense de Madrid et d’un MBA de l’Instituto de Empresa de Madrid.

Biographie de Keith Carr

Keith Carr (52 ans) a rejoint LafargeHolcim en 2017 en tant que Directeur juridique. Il était auparavant Directeur juridique de GE Power, après avoir été Directeur juridique Groupe & membre du Comité exécutif d’Alstom Plc. De nationalité britannique, il a obtenu son LLB à l'université de Northumbria et est avocat qualifié en Angleterre et au Pays de Galles.

