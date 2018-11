LafargeHolcim: Journée Investisseurs 2018 : Mise en oeuvre de la Stratégie 2022 – « Building for Growth »

Regulatory News:

LafargeHolcim met rapidement en œuvre sa Stratégie 2022 – « Building for Growth ». Cette année, le Groupe a affiché des résultats solides, développé une dynamique positive et enregistré des progrès significatifs en termes de hausse de la croissance rentable. Lors de la Journée Investisseurs qui se tiendra aujourd'hui, les dirigeants du Groupe feront un point sur la performance et l'exécution de la stratégie.

Jan Jenisch, Directeur général : « Notre performance en 2018 montre que l'exécution de la Stratégie 2022 – « Building for Growth » est très rapide. Nous avons simplifié l'organisation et sommes en avance sur nos objectifs de réduction des frais généraux. Avec le désinvestissement récent de nos activités en Indonésie, nous avons franchi une étape importante dans le recentrage de notre portefeuille, ce qui nous a permis d'accélérer notre désendettement. Dans le même temps, nous allons de l'avant, avec détermination, dans les Granulats et le Béton prêt-à-l'emploi. Ces résultats sont des preuves solides de la pertinence de notre Stratégie 2022 et nous continuerons à produire des résultats à travers tous les leviers de création de valeur. »

Le Groupe confirme ses objectifs 2018 :

Une croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6 % sur base comparable

Une croissance de l'Ebitda sous-jacent de 3 à 5 % sur base comparable

En 2019, la demande globale solide du marché devrait se poursuivre. Dans le cadre de ses objectifs pour l'exercice 2019, le Groupe prévoit :

Une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5 % sur base comparable, conforme à l'objectif de la Stratégie 2022

Une croissance de l'Ebitda sous-jacent d'au moins 5 % sur base comparable, conforme à l'objectif de la Stratégie 2022

Une accélération du désendettement, avec un objectif de dette nette de deux fois l'Ebitda sous-jacent ou moins1 d'ici fin 2019

La Journée Investisseurs se tiendra à Bardon Hill, où se situe l'une des plus grandes carrières de granulats d'Europe. Aggregate Industries, la filiale britannique du Groupe, présentera sa position de premier plan en tant que fournisseur intégré de solutions de matériaux de construction. Aggregate Industries a enregistré un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de francs suisses en 2017 et emploie environ 4 000 personnes sur 200 sites au Royaume-Uni.

_______________

1 Avant application de la norme IFRS 16 et à taux de change constants.

A propos de LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction. Le Groupe opère dans quatre segments d’activités : Ciment, Granulats, Béton prêt-à-l’emploi ainsi que des Produits et Solutions tels que béton préfabriqué, asphalte, mortier et solutions constructives. Grâce à son large portefeuille, le Groupe offre des solutions aux défis les plus difficiles rencontrés par les maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs, de l'urbanisation à la croissance démographique et à la demande de logements abordables. Basé en Suisse, LafargeHolcim occupe des positions de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 80 000 collaborateurs dans près de 80 pays et dispose d’une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures. LafargeHolcim est coté sur le SIX Swiss Exchange ainsi que sur Euronext Paris et est membre du Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) European Index.

