LafargeHolcim : acquiert un leader du béton prêt-à-l'emploi à Denver

LafargeHolcim a acquis Metro Mix LLC, l'un des principaux fournisseurs de béton prêt-à-l'emploi dans la région métropolitaine de Denver, au Colorado. Avec Metro Mix, LafargeHolcim renforce sa position aux États-Unis, où il est déjà présent dans le ciment, le béton prêt-à-l'emploi, les granulats et l'asphalte.

Jan Jenisch, Directeur général de LafargeHolcim : « Il s'agit de la quatrième acquisition réalisée cette année dans le cadre de notre Stratégie 2022 – « Building for Growth ». Les activités de Metro Mix sont très complémentaires de notre présence actuelle et nous permettront de gagner une plus grande part de marché dans une zone en croissance, avec des synergies commerciales et opérationnelles immédiates. Je souhaite la bienvenue à tous les collaborateurs de Metro Mix. »

Metro Mix exploite deux centrales à béton prêt-à-l'emploi et a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 30 millions de dollars en 2017. L'entreprise compte plus de 50 collaborateurs et opère dans l'une des régions qui connait une croissance parmi les plus rapides aux États-Unis, où la croissance démographique sera supérieure à la moyenne jusqu'en 2020 et où la demande de matériaux de construction devrait rester forte, portée par de grands projets de construction.

A propos de LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction. Le Groupe dispose de quatre segments d’activités : ciment, granulats, béton prêt-à-l’emploi ainsi que des produits et solutions tels que béton préfabriqué, asphalte et mortier. Avec son large portefeuille, le Groupe offre des solutions aux défis les plus difficiles rencontrés par les maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs en apportant des services et des innovations à la pointe de l’industrie à des clients confrontés aux enjeux de l'urbanisation, de la croissance démographique et d’un développement durable. Basé en Suisse, LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 80 000 collaborateurs dans près de 80 pays et dispose d’une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.

A propos de LafargeHolcim aux Etats-Unis

Avec plus de 7 000 collaborateurs aux Etats-Unis, LafargeHolcim est le leader de l'industrie de la production de ciment et de granulats, d'asphalte et de béton prêt-à-l'emploi. La société exploite près de 350 sites dans 43 Etats. Nos clients comptent sur nous pour les aider à concevoir et à bâtir de meilleures collectivités grâce à des solutions novatrices qui assurent intégrité structurelle et éco-efficacité.

