LafargeHolcim : cède Holcim Indonesia et accélère son désendettement

LafargeHolcim a signé, ce jour, un accord avec Semen Indonesia en vue de céder la totalité de sa participation de 80,6 % dans Holcim Indonesia, pour une valeur d'entreprise de 1,75 milliard de dollars US, sur une base 100 %. Semen Indonesia est une importante société de matériaux de construction et le leader du marché en Indonésie.

LafargeHolcim a décidé de céder Holcim Indonesia dans le cadre de la revue en cours de son portefeuille. Les actifs cédés à Semen Indonesia comprennent la totalité des activités de LafargeHolcim en Indonésie, soit quatre cimenteries, 33 centrales à béton prêt-à-l'emploi et deux carrières de granulats.

Jan Jenisch, Directeur général de LafargeHolcim : « Dans le cadre de notre Stratégie 2022 – « Building for Growth », nous nous sommes engagés à céder des actifs d'une valeur d’au moins 2 milliards de francs suisses. L'annonce faite aujourd'hui est une étape importante dans l'atteinte de cet objectif et dans le renforcement de notre solidité financière. Le produit de cette transaction améliorera significativement notre levier d’endettement, avec un objectif de dette nette de deux fois l’Ebitda sous-jacent à fin 2019. »

Le closing de la transaction est soumis aux approbations réglementaires habituelles.

A propos de LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction. Le Groupe opère dans quatre segments d’activités : Ciment, Granulats, Béton prêt-à-l’emploi ainsi que des Produits et Solutions tels que béton préfabriqué, asphalte, mortier et solutions constructives. Grâce à son large portefeuille, le Groupe offre des solutions aux défis les plus difficiles rencontrés par les maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs, de l'urbanisation à la croissance démographique et à la demande de logements abordables. Basé en Suisse, LafargeHolcim occupe des positions de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 80 000 collaborateurs dans près de 80 pays et dispose d’une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures. LafargeHolcim est coté sur le SIX Swiss Exchange ainsi que sur Euronext Paris et est membre du Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) European Index.

A propos de Semen Indonesia

Fondée en 1957, Semen Indonesia a son siège à Gresik, en Indonésie. Avec une capacité annuelle de 35,9 millions de tonnes de ciment, la société est l'un des principaux acteurs en Asie du Sud-Est et exploite des usines de production dans les trois principales îles d'Indonésie (Java, Sumatra et Sulawesi).

Semen Indonesia est le plus grand producteur public de ciment en Indonésie, détenu à 51 % par le gouvernement indonésien et coté sur l'IDX depuis 1991 avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 3,8 milliards de dollars US. Semen Indonesia fait partie des indices FTS mid cap et MSCI Indonesia.

